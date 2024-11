Domenica 11 ottobre: Gerace si colorerà di “arancione”

Domenica 11 ottobre 2015, Gerace, millenaria Città d’arte, Bandiera Arancione e annoverata tra i Borghi più belli d’Italia, celebrerà la festa del turismo di qualità, con visite guidate gratuite ai musei ed al monumentale Centro Storico.

La Città di Gerace celebra la “Giornata delle Bandiere Arancioni”, organizzata dal Touring Club Italiano, che si terrà domenica 11 ottobre 2015, per festeggiare paesi e città che sono state insignite del prestigioso riconoscimento.

La “Bandiera Arancione” viene conferita alle località con meno di 15.000 abitanti, che soddisfano precisi standard di qualità, turistici e non solo (servizi, abbattimento delle barriere architettoniche, qualità della vita, ecc.). La città di Gerace è Bandiera Arancione dal 27 marzo 2015. Il programma di domenica 11 ottobre prevede l’accoglienza dei partecipanti in Piazza Tribuna, davanti al Museo Civico alle ore 10.00. Nella Sala Conferenze del Museo Civico seguirà il saluto del sindaco, Giuseppe Varacalli, e delle autorità presenti. Dalle ore 10.30 alle 11.30 visita guidata al Museo Civico Archeologico (ingresso gratuito per l’occasione), che custodisce i reperti provenienti dalla Necropoli preellenistica di Contrada Stefanelli. Seguirà, dalle ore 11.30 alle 12.30, la visita guidata alla Città ed ai suoi monumenti.

Dalle 12.30 alle 13.00 un breve intrattenimento musicale allieterà i partecipanti. La “Giornata Arancione” proseguirà, alle 16.30, con l’inaugurazione del nuovo Museo Diocesano che ospita, tra i suoi preziosi reperti, l’arazzo fiammingo del XVII secolo, opera di Jan Leyniers, ritornato nella sua sede originaria dopo un lungo restauro. Presso il Museo Civico archeologico sarà possibile ritirare gratuitamente materiale cartaceo per meglio conoscere la città e i suoi tesori. Ai partecipanti sarà offerto un piccolo omaggio fino ad esaurimento scorte. Gli esercizi commerciali convenzionati con il TCI offriranno agevolazioni ai soci ed ai partecipanti all’evento. “Gerace è un museo a cielo aperto” ha riferito il sindaco Varacalli, “le sue bellezze e i suoi tesori costituiranno sicuramente motivo di interesse per i graditi ospiti. Un doveroso grazie ed un particolare apprezzamento rivolgo al Touring Club Italiano ed ai suoi dirigenti calabresi, per l’encomiabile attività che svolgono per la promozione turistico-culturale del nostro ricco patrimonio”. Per informazioni e per la visita guidata al Museo Civico e al Centro Storico è possibile effettuare la prenotazione via mail all’indirizzo: puntoinformgerace@libero.it – oppure telefonicamente allo: 0964 355009 (9.30-12.30 e 15.30-18.00. Chiusura delle prenotazioni: ore 12.00 di sabato 10 ottobre).