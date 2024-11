Domenica 5 ottobre l’evento promozionale gratuito di tiro a segno

Domenica 5 ottobre si svolgerà la prima edizione di “Porte aperte 2014”, manifestazione di carattere promozionale alla quale hanno aderito 100 Sezioni del TSN su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa è rivolta a migliorare ed ampliare la conoscenza dello sport del tiro a segno e vedrà coinvolti tiratori e tiratrici, tecnici e dirigenti che metteranno a disposizione di quanti vorranno partecipare, le loro esperienze.Anche la Sezione di Reggio Calabria, attiva nella nostra città dal 1862, aderisce alla entusiasmante iniziativa, rivolgendo l’invito ad intervenire ed a cimentarsi a tutti coloro che lo desidereranno. Il Tiro a Segno è uno sport meraviglioso di grande concentrazione, impegno ad abilità ma nello stesso tempo coinvolgente ed esaltate. Domenica 5 ottobre l’evento promozionale gratuito avrà inizio alle ore 09,30 e si concluderà alle 19,30 presso il TSN di Reggio Calabria con ingresso dalla Via Padre Catanoso nr. 50 tel. 0965/897944.Siamo molto felici dell’iniziativa promossa dall’Unione Italiana Tiro a Segno, afferma Paolo BASILE Presidente e Tecnico della Sezione reggina, quale migliore occasione di un open day per far conoscere i contenuti di questa bellissima disciplina, e siamo certi di una nutrita partecipazione .Sarà l’occasione per effettuare prove con carabine e pistole ad aria compressa assieme ai nostri tecnici e tiratori.