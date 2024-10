La domenica targata “Zio Fedele”: insieme a voi sia a pranzo che a cena

Se c'è qualcosa a cui il bistrot di via Zaleuco ci ha abituati è proprio l'immancabile doppio appuntamento della domenica. Ecco gli eventi pensati per voi

Torna il consueto appuntamento domenicale di Zio Fedele! Ancora un weekend all’insegna del buon cibo e della musica dal vivo.

Se c’è qualcosa a cui il bistrot di via Zaleuco ci ha abituati è proprio l’immancabile doppio appuntamento della domenica. Il 31 marzo quindi non prendete impegni e preparatevi a trascorrere un’altra domenica da Zio.

Leggi anche

PRANZO

A partire dalle ore 13.00 Zio Fedele vi proporrà tantissimi piatti adatti a tutte le esigenze e per tutti i gusti. Fin dalla sua apertura, infatti, il bistrot ci ha abituati ad un altro target di scelta. Un menù ricco dai piatti tradizionali rivisitati come solo lo zio sa fare.

CENA

Le attività da Zio Fedele non si fermano una volta terminato il gustoso pranzo, ma proseguono fino alle 21:30. Ospite del locale del centro città reggino sarà, ancora una volt, Augusto Favaloro & i Rubacuori con “L’ora illegale”.

Zio Fedele non è un bar non è un ristorante non è un pub ma un emozione!

Leggi anche

IINFO & PRENOTAZIONI

Info e prenotazioni 3393149207