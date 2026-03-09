Domotek nella storia, Battaglia: ‘Un risultato storico che riempie di orgoglio l’intera città’

“Grazie alla Domotek Volley Reggio Calabria per la straordinaria vittoria della Coppa Italia di Serie A3, un risultato storico che riempie di orgoglio l’intera città“. Con queste parole il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, esprime le più vive congratulazioni alla Domotek Volley Reggio Calabria per la straordinaria vittoria della Coppa Italia di Serie A3.

“La vittoria della Coppa Italia rappresenta un segnale importante per tutto il movimento sportivo della città e un motivo di grande entusiasmo per Reggio Calabria. Quella vissuta è stata una serata destinata a rimanere nella storia della pallavolo reggina e dello sport cittadino. La Domotek Volley ha compiuto un’impresa memorabile, riuscendo a ribaltare una finale difficilissima contro Reggio Emilia. Questo successo rappresenta un atteso trofeo nella storia della giovane società e premia il lavoro svolto con passione e competenza dalla dirigenza, dallo staff tecnico guidato da mister Polimeni e da un gruppo di atleti che ha saputo reagire con orgoglio nel momento più difficile della gara, regalando alla città una notte di sport indimenticabile. Un plauso particolare va anche ai tifosi che hanno seguito e sostenuto la squadra in questa straordinaria impresa, dimostrando ancora una volta quanto forte sia il legame tra la Domotek Volley e la città” ha concluso Battaglia.