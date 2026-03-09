Domotek, Coppa Italia, Versace e Latella: ‘Vittoria storica, un lustro per la Reggio sportiva’

“Una vittoria storica, che rende lustro alla nostra città e che inorgoglisce la grande comunità sportiva che anima il nostro territorio metropolitano” – sono le parole del Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace e del Consigliere delegato allo sport Giovanni Latella.

“Complimenti alla società, allo staff e soprattutto agli atleti – hanno aggiunto – che hanno saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo, rimontando di due set la finale che è valsa il tetto d’Italia, nella competizione di Coppa di Serie A3. Un traguardo incredibile, se si considera la giovane storia di una società che sta facendo rinnamorare i reggini ad uno sport che, per la nostra città, per troppo tempo è rimasto lontano dai riflettori importanti”.

“Il nostro ‘Grazie’ dunque alla Domotek – hanno concluso Versace e Latella – per le emozioni che stanno regalando agli appassionati e non solo, con l’assoluta consapevolezza che questi risultati sono il frutto di sacrificio, dedizione al lavoro e soprattutto di un’attenta programmazione, degna di una grande società sportiva”.