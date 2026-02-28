Domotek, Innocenzi: ‘A Gioia sfida complicata, ma vogliamo tenere il passo’

La Domotek Volley vive un momento d’oro e si prepara al rush finale con entusiasmo e concentrazione. Il centrale Andrea Innocenzi ha fatto il punto della situazione in casa amaranto, tra la preziosa vittoria contro Terni e le imminenti sfide che attendono il club.

La recente affermazione contro la formazione umbra ha confermato l’entusiasmo nello spogliatoio. “Stiamo bene perché abbiamo vinto. La vittoria porta sempre bel morale e buone energie. Soprattutto in vista della sfida di domenica contro una squadra molto forte come la Joy di Gioia Del Colle, fa assolutamente bene portare a casa questi due punti. È stata una vittoria difficile contro una squadra che ultimamente ha dato filo da torcere a tutti“.

Proprio la partita con Terni è stata più complicata del previsto. “È stata una sfida molto complicata. Loro stanno vivendo un buon momento di forma, hanno messo in difficoltà Castellana e stavano per vincere contro il Gioia. Non era scontato portare a casa questa vittoria, anche perché nel quinto set siamo partiti 5-1 per loro. Guardiamo il bicchiere tre quarti pieno e affrontiamo Gioia con buono spirito“.

Occhi puntati anche sulle Finali di Coppa Italia Del Monte che si terranno a Belluno, con la Domotek che esordirà proprio contro i padroni di casa. “È veramente un onore poter andare a fare queste finali. A Belluno sarà difficile perché giochiamo in casa loro. Il pubblico è sempre stato ostico, a maggior ragione in Coppa Italia con ancora più gente. Sarà il primo test per confrontarci con l’altro girone. Belluno è una grande squadra, dovremo dare il 100% per accedere in finale, dove troveremo una tra Sabaudia e Reggio Emilia“.

Il pensiero torna subito al campionato e alla sfida contro Gioia del Colle, importante forza del girone. “Sarà una sfida dai tantissimi temi. Castellana sta reggendo il nostro passo, stiamo facendo due ottimi campionati. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili in queste due giornate, sfruttando questo punto di vantaggio. Andare a Gioia è molto complicato, il loro pubblico spinge tantissimo e loro sono una grande corazzata. Dovremo combattere fin dal primo punto“.