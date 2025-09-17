Domotek, Lopetrone: ‘Il campionato è equilibrato, ogni domenica sarà una bella lotta’

Atmosfera trovata? Quella giusta. È con il sorriso e la consueta determinazione che Massimiliano Lopetrone, libero e pilastro della Domotek Volley sin dal giorno della sua fondazione, si appresta ad affrontare una nuova, emozionante sfida: il campionato di Serie A3.

“Bella atmosfera, molto amichevole, c’è subito intesa“, esordisce Massimiliano, descrivendo il clima degli allenamenti al ritorno in campo. Un ambiente positivo e coeso, arricchito anche dalla presenza della sezione femminile in Serie C. “Senti, eh ci sarà anche la C femminile. È tornato Mister Franco Giglietta insieme a me, insieme al capitano Laganà, ovviamente il mister Antonio Polimeni, il Direttore Marco Martino e Ciccio Giglio sono qui dal primo giorno.

Fa piacere ritrovarlo. E’ una figura che è sempre un piacere rivedere sia dentro che fuori dal campo – conferma Lopetrone – e sono contento che sia tornata e sia nel giro della Domotek”.

Ma gli occhi sono già proiettati sul futuro e sul campionato che aspetta la squadra di coach Polimeni. Un torneo che Lopetrone analizza senza retorica, con la schiettezza di un veterano.

“Sarà un campionato difficile perché noi siamo una bella squadra, sicuramente non abbiamo gli obiettivi dell’anno scorso e però anche le altre squadre sono attrezzate molto bene“.

Non ci sono, dunque, le pressioni da matricola della stagione passata, ma la consapevolezza di un pool di squadre tutte molto competitive e c’è tanta ambizione. La sua previsione è chiara: “Sarà un campionato secondo me molto equilibrato e saranno belle partite. Ogni domenica sarà una bella lotta“.

Con l’obiettivo di lasciare il segno in una serie A3 che promette spettacolo e adrenalina pura, dove nessuna vittoria sarà regalata.