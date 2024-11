Lazzaretto promette battaglia: “Pronti a dare tutto contro Napoli”

Enrico Lazzaretto è un punto di forza assoluto della Domotek e lancia la sfida per la gara domenicale da giocarsi al Palacalafiore, alle ore 18, contro il Napoli.

Con il forte schiacciatore veneto abbiamo fatto il punto tra la sfida precedente, lo stato di forma del gruppo e la prossima gara.

Partiamo da Campobasso. Cosa si poteva fare di più?

“Si poteva, sicuramente, entrare in campo con un piglio diverso.

Non siamo entrati aggressivi come facciamo di solito e come avevamo finora sempre fatto.

Campobasso nei primi due set ha giocato molto bene, su di un livello che finora non si era visto in questo campionato.

Una bella pallavolo è stata espressa dalla squadra ospitante: abbiamo comunque combattuto e perso di pochi punti.

Negli altri due, abbiamo avuto un piglio determinato, aggressivo e convincente come sappiamo fare.

Si è visto, abbiamo vinto due set, non dico agevolmente ma avendo il controllo degli stessi.

Al Tie-Break, abbiamo patito un po’ di sfortuna, qualche errore di troppo e non siamo riusciti a strappare la vittoria“.

Come sta il gruppo?

“Stiamo bene. Abbiamo perso qualche punto per strada. Nell’ultima ne abbiamo portato a casa uno.

Adesso, daremo, come sempre, il tutto per tutto per ottenere il bottino pieno“.

Obiettivo domenicale