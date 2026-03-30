La Domotek più bella dell’anno pareggia i conti nella serie con la Conad Reggio Emilia

Record di pubblico al Palacalafiore. Atmosfera esaltante e gara dominata fin dal primo punto.

Mancinelli è la rivelazione della serata con una prestazione da sogno. Significativo Innocenzi sotto rete.(basilari Saitta, Laganà, Lazzaretto e De Santis).

E’ il gruppo amaranto che stupisce e domenica prossima, nel giorno della Santa Pasqua alle ore 17 proverà a firmare il vantaggio nella serie al PalaBigi di Reggio Emilia.

Esaltazione per il pubblico locale, autentico uomo in più per gli amaranto.

La Conad è stata, realmente mai in partita veramente, soccombendo all’arrembante voglia di vincere dei reggini.

Innocenzi e Mancinelli le novità dei sei di Mister Polimeni.

Sighinolfi e Barone, Chevalier e Milan con Santambrogio al palleggio e Mazzon.

4-0 a firma Domenico Laganà. Muro imperioso di Luca Presta. 6-1 con la pipe di Lazzaretto. Reazione ospite con Barone(9-5). Andrea Innocenzi per il 10 a 5. Mancinelli per l’undici a cinque Lazzaretto firma il 13 a 7. Laganà con l’ace 15 a 7. Terzo ace per Laganà(18-7).

20-7 con il muro di Lazzaretto.ed un colpo sotto rete sempre del numero 23.

Una grande difesa di De Santis fornisce un pallone d’oro per Mancinelli che chiude i conti con un primo set dominato.

Chevalier firma il primo punto del secondo set. 1-1 a firma Mancinelli. 1-2 con Mazzon in evidenza.

1-3 con il concreto Sighinolfi. 2 a 3 con Laganà concreto. Reggio Calabria insegue con Lazaretto(3-4).

5-5 con il punto di Mancinelli. Vantaggio reggino con Luca Presta. Martin Chevalier pareggia ancora.

Bella, la schiacciata di Laganà per il 9 a 8. Reazione di Rocco Barone e risposta di Innocenzi:regna l’equilibrio. 11-10 punto di Lazzaretto. MancinelliI firma il 13 a 12.

Ancora Laganà per il massimo vantaggio nel set (15-12) 16-12 con Mancinelli in hype.

Presta e Innocenzi spadroneggiano sotto rete. Pippo Sant’Ambrogio si scatena in esecuzione.

Si esalta anche Mancinelli per il 19 a 14. Mancinelli firma l’ace del 21 a 15. Emozionante il 23 a 16.

24-16 al set point con un grande lavoro a muro- 25-17 dopo l’errore al servizio di Mian.

Innocenzi parte forte nel terzo set. 3-1 con Presta in evidenza. Mancinelli è scatenato con Lamezia pipe.

6-4 con Luca Presta in esecuzione Enrico Lazzaretto con l’ace del 8 -4. Saitta in esecuzione, bellissima per il 10 a 7. Chevalier firma l’ace del 10 a 9. 12-9 con l’ace di Mancinelli.

Sighinolfi non molla per il 13 a 11. SantAmbrogio avvicina i suoi sul 14 a 12. Mancinelli è assoluto:15 a 12.

Albeghini è l’uomo del doppio ace che riavvicina la Conad(15-15). Mancinelli sempre lui, mura e firma il nuovo vantaggio. Mian in esecuzione per il 16 pari. Domenico Laganà in risposta per il 17 a 16.

Mian ancora in volo per il quarto punto nel set e la parità Mancinelli firma il 19 a 17. Muro di Innocenzi per il 20 a 18. 22-19 con Luca presta ben imbeccato da Saitta. Mian sigla ancora il punto del uno due.

Lazzaretto per il 23 a 20. Matchpoint dopo un errore di Chevalier:

Il tabellino

Domotek Volley-Conad Reggio Emilia 3-0

(25-11, 25-17, 25-21)

Domotek: De Santis, Mancinelli 17, Spinello, Zappoli, Presta 9, Lopetrone, Saitta 1, Motta, Innocenzi 6, Ciaramita, Laganà 13, Lazzaretto 11, Rigirozzo, Parrini. All. Polimeni Ass. Vandir Dal Pozzo

Conad: Bertoni, Signorini, Bigozzi, Chevalier 11, Marini, Scaltriti, Barone 5, Mian 9, Alberghin, Catellani, Sighinolfi 5, Sanguanini, Zecca, Mazzon 4, Sant’Ambrogio 3. All Zagni. Ass. Fanuli

Arbitrano Claudia Lanza di Napoli e Giovanni Ciaccio di Altofonte (Pa).