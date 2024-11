Domotek, Polimeni: ‘Sarà battaglia come sempre, nulla di nuovo’

La Domotek si allena in vista della prossima sfida. Sottorete al sabato in casa del Campobasso, scenario che rievoca grandi sfide di Coppa nella passata stagione. Dopo una settimana di riposo, abbiamo fatto il punto con il Mister degli amaranto, Antonio Polimeni.

“Come tutte le altre, combattute. Vengono da due sconfitte consecutive e proveranno a regalarsi e a regalare ai propri tifosi la prima gioia stagionale. Sono neopromossa come noi. Hanno voglia di affacciarsi in questa categoria nel migliore dei modi, anche se le prime tre giornate non hanno avuto ragione degli avversari. Hanno tanta voglia di fare. Conosco società ed ambiente: daranno il massimo sia contro di noi che nel resto del campionato. Sarà battaglia, come sempre, nulla di nuovo”.