Domotek, Alessandro Stufano: ‘Fortunatamente niente di grave, tornerò presto’

Intervista al centrale della Domotek Volley dopo l’infortunio: fiducia nel recupero ed elogio alla squadra, che continua a vincere nonostante gli assenti.

I team amaranto è al lavoro per preparare la semifinale di Playoff. Il 6 aprile alle ore 16,45 arriverà la Cte Acqui Terme(Al). Abbiamo fatto il punto con il pallavolista amaranto.

Come stai?

“Meglio, dai, grazie! Sono usciti i risultati della risonanza e fortunatamente niente di grave: solo qualche danno al legamento astragalico, ma per il resto tutto bene. Sono fiducioso e speriamo di ritrovarci presto in campo”.

La Domotek sta andando benissimo anche senza Lorenzo Esposito e ha ritrovato De Santis dopo due mesi, ha combattuto anche senza Zappoli ed adesso il tuo infortunio. Cosa ne pensi?

”È una cosa bellissima, dimostra che tutti i ragazzi possono scendere in campo, giocare e vincere. Questo è il valore della squadra: non è scontato, e fa capire quanto siamo forti insieme“.

Quel momento a Palacalafiore, con 2400 persone che ti incoraggiavano: cosa ricordi?

”È stata una scena apocalittica… Ricordo tanto dolore e un po’ di paura, perché in quel momento non sai cosa ti sei fatto. Avevo un grande punto di domanda in testa. Ora, con più risposte, sono più tranquillo e non vedo l’ora di rientrare per dare una mano“.

Prossimo avversario: come vi preparate?

”Ci ho giocato contro l’anno scorso, ma è una squadra completamente diversa. Non sappiamo molto, solo che è forte. Ma anche noi lo siamo: saranno partite decise sui dettagli“.

La Domotek ha tante risorse: Murabito in panchina, De Santis e Lopetrone fuori, Pugliatti che sta facendo un gran lavoro al posto di Esposito, e il giovane Giorgiev.

”Esatto, risorse infinite! Come ho detto, tutti possono scendere in campo e vincere, e io cerco di incoraggiarli come ho fatto a Lecce, seduto vicino a Mirco Munafò. Per ora è quello che posso fare, ma è bello sentirsi parte della squadra anche da fuori… anche se con un po’ di tristezza, perché avrei voluto giocare“.

La Domotek Volley continua a lottare, e con il ritorno di Stufano, la squadra potrà contare su un altro pezzo fondamentale per gli obiettivi stagionali.