Domotek ancora vincente: ma serve il tie break per superare Terni

La migliore Terni dell’anno mette in seria difficoltà la Domotek che concede un punto ai mai domi avversari.

La capolista, supera anche il momento di difficoltà e vince una gara combattutissima vinta al quinto e decisivo set.

Onore alla mai doma formazione umbra trascinata da un Biasotto al top e dal condottiero Martinez.

Reggio la spunta con orgoglio e voglia di vincere di fronte ad un pubblico sempre più coinvolto.

La prima palla è combattutissima, l’ex Antonio Picardo è costretto alla resa per un infortunio ad una caviglia, uscendo tra gli applausi di tutto il pubblico del Palacalafiore.

Primo punto Domotek come Laganà. Lazzaretto sigla il secondo punto ed il terzo.Caporossi sigla il primo punto per Terni. Presta sigla il 4-1 su pregevole alzata di Saitta. Rigirozzo firma l’otto s cinque ed il nove a sei e l’ace dell’undici a sei. Pipe di Lazzaretto per il 14-9. Molto bene Presta per il 15-10 Martinez e Laganà si sfidano a distanza. 17-12 a firma Zappoli. 18-13 con Lazzaretto in Hype.

D’esperienza Laganà sigla il 19-15. Doppio Ace di Domenico Laganà per il 21 a 15. Da Saitta a Presta per il 22 a 16.

23-16 con un gran recupero di Lazzaretto, completata di De Santis e punto per Zappoli. 24-16 con Laganà in esecuzione. La chiude Enrico Zappoli sul 25 a 16.

Bella la schiacciata di Catinelli Guglielminetti. Risponde la pipe di Lazzaretto. Hristov firma l’ace del 2 a 4.

Doppo punto per Laganà per il pari. Equilibrio totale. Luca Presta sigla pari e vantaggio. 9-10 con Ciupa a punto. Pari di Zappoli. Punto a punto persistente tra le due squadre.

15-16 con l’ace di Biasotto. Lazzaretto risponde per il 16-16.17.-18 con Martinez protagonista.

17-19 con l’ace di Caporossi. Dopo il time out di Mister Polimeni arriva il pari.

Caporossi firma il 19-20 19-21 Hristov firma un ace impattante. 20-23 a firma Martinez.

Il set point lo firma ancora lui che la chiude poco dopo.

3-3 con Lazzaretto in evidenza che fa lo stesso siglando il punto del 5-3. Il vantaggio cresce fino al più quattro con Luca Presta in esecuzione. 9-4 con Saitta che serve un Laganà dominante. 10-4 a firma Lazzaretto. E’ ancora ace di Laganà. 19-12 a firma Lazzaretto. 21-14 a muro con Presta per due volte. 22-15 da Saitta per la pipe di Lazzaretto Enrico Zappoli per il 24 a 16. 25-16 sull’asse Saetta-Laganà.

Godibile l’inizio di quarto set:equilibratissimo Vantaggio amaranto con Laganà. L’equilibrio dura fino al 13-13.

13-14 di Ciupa. 16-15 a firma Lazzaretto. 16 pari con Martinez scatenato. Laganà con grinta sigla il 18-16.

Bella la diagonale di Lazzaretto.19-17. Terni si riscatta con un 2-0 secco e l’ace di Martinez.

19-20 per Terni. La ribaltata Terni.Muro di Ciupa. 20-22 a firma del Capitano Laganà per uscire dal momento di difficoltà. 20-23 con Martinez. Martinez firma con grinta il 21-24. Zappoli tiene Reggio.

Ancora Martinez vince il set sul 22-25.

Nel tie break parte meglio Terni:Muro di Biasotto per tre volte, che apre così il tie break. 1-5 con l’ace di Mario Catinelli Guglielminetti. Laganà e Saitta cercano la riscossa.(4-5).

Terni chiude avanti di uno al mini intervallo. Tanto equilibrio, batti e ribatti.11-9 a firma Lazzaretto.

14-10 ace del Capitano Laganà. Rimonta Terni: 3-0 secco.Biasotto al top.

Laganà, sempre lui, la risolve per il 15 a 13. Gli amaranto fanno festa in vetta e si preparano al Big Match di Gioia del Colle del prossimo turno.

Il tabellino

DOMOTEK VOLLEY-TERNI VOLLEY ACADEMY 3-2

(25-16,20-25,25-16,22-25,15-13)

Domotek Volley: De Santis,Mancinelli,Spinello,Zappoli 13,Presta 11,Lopetrone,Saitta 4,Motta,Innocenz 1iCiaramita,Laganà 27,Lazzaretto 21,Rigirozzo 6,Parrini.All Polimeni, Ass Dal Pozzo.

Terni Volley Academy: Troiani,Trappetti,Broccatelli,Giacoini,Picardo,Martinez 24,Biasotto 13,Ciupa 6,Caporosi, 14Hristov 6,Bontempo,Mugnolo,Catinelli Guglielminetti 7.All Camardese

Arbitri Traversa ed Autuori