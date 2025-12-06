Domotek Volley: arriva il giovane opposto Tommaso Motta

La Domotek Volley si rafforza in corsa con un nuovo volto per il reparto schiacciatori. È Tommaso Motta, opposto classe 2005, l’ultimo innesto della squadra amaranto. Giovane, talentuoso e con le idee chiare, il giocatore arriva dalla Lombardia e ha già firmato per la squadra reggina e sarà già a disposizione di Mister Antonio Polimeni in relazione alla sfida da giocarsi domenica alle ore 16, sul campo del Terni.

. Motta, si racconta senza filtri: «Sono Tommaso Motta, vengo dalla provincia di Milano e faccio l’opposto». Il suo percorso sportivo, seppur giovane, è già ricco di esperienze significative. L’amore per la pallavolo è nato in prima superiore «in un paesino vicino a dove abito». Da lì, il salto di qualità: due anni nel settore giovanile dei Diavoli di Brugherio, la stessa prestigiosa scuola pallavolistica che ha formato il centrale titolare amaranto, Andrea Innocenzi.

Dopo il vivaio, la sfida dei campionati senior: un anno a Garlasco in Serie B, seguito da questa prima parte di stagione a Limbiate, sempre nella terza serie nazionale. Un percorso lineare, costruito su impegno e crescita, che ora gli ha aperto una porta inaspettata.

L’occasione del sud è arrivata in modo inatteso e Motta non ha esitato: “Mi è arrivata questa proposta molto allettante di venire qui a Reggio Calabria. L’ho colta al volo e sono molto felice di essere qui“, ha dichiarato con entusiasmo.

Pur non avendo legami precedenti con la città, il nuovo opposto amaranto non si è presentato al buio. La Domotek, infatti, era già nel suo radar: “Era una società che avevo già avuto modo di vedere l’anno scorso, mentre ero a Garlasco. Ricordo di aver visto alcune partite dei play-off, in particolare la semifinale contro l’Aqui Terme ed ero rimasto piacevolmente colpito“. E in tanti gli hanno parlato del cuore dei tifosi e dell’impianto di gioco: “Mi avevano detto che è un palazzetto molto caloroso. L’ho appena visto per la prima volta ed è davvero un bel palazzetto, capiente“.