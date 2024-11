Domotek Volley: quando si vince dentro e fuori dal campo…

3-0 contro la Gaia Energy Napoli. Il Palacalafiore in festa con numeri importanti in platea. In campo, invece, una squadra che ha convinto, con grinta, determinazione e tanti effettivi in evidenza.

La serata che mister Polimeni voleva?

“È stata una gara dove, a mio avviso, eccezion fatta per i primi punti iniziali, abbiamo voluto vincere, con la giusta determinazione.

C’era negli occhi di tutti la volontà di voler portare a casa la vittoria.

La volontà si è vista anche negli occhi di chi è subentrato dalla panchina, specialmente nel terzo set.

I cambi sono stati determinanti.

Questo ci fa essere felici: i ragazzi se lo meritano, meritano questa gioia, per l’amore per questa maglia e per l’impegno giornaliero e per il nome che portano sulle spalle.

Questo per noi è importante: siamo un gruppo che vuole crescere e migliorare e lo stiamo facendo giorno per giorno. Siamo consapevoli che incontreremo squadre forti, ma siamo pronti ad affrontarle giorno per giorno“.

L’integrazione di Kevin Lamp e i progressi del team

“Quando hai diverse frecce all’interno del tuo arco, è chiaro che si punta alla scelta migliore.

Kevin si sta allenando alla grande. Sta migliorando. L’ambientamento non è facile, ma sta crescendo giorno dopo giorno. La sua partenza da titolare non è casuale. Abbiamo detonato un’accelerazione importante e si è vista.

Marco Spagnol è stato bravo ad entrare in partita“.

La sinergia con Avis e il coinvolgimento del pubblico