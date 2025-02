Mirko Crucitti: ‘Record di pubblico e secondi in classifica, la Domotek Volley non si ferma’

Una serata indimenticabile per la Domotek Volley Reggio Calabria, che ha registrato un record di oltre 1000 spettatori al PalaCalafiore, confermandosi al secondo posto del campionato. A commentare la prestazione della squadra e le prospettive future è stato il team manager Mirko Crucitti, che ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della passione dei tifosi.

Contro Castellana Grotte abbiamo fatto il nostro record di pubblico, superando le 1000 presenze”, ha dichiarato Crucitti con orgoglio.

“È stata una partita significativa, perché ci ha portato al secondo posto in classifica. Ora andiamo a giocare contro Gioia Del Colle, una squadra forte che ci ha dato filo da torcere all’andata e che è costruita per vincere il campionato. Ma davanti a questo pubblico, abbiamo promesso che venderemo cara la pelle”.

Crucitti ha poi elogiato il lavoro di tutta la società, dal mister al direttore sportivo Cesare Pellegrino, passando per il direttore generale Marco Tullioo Martino.

“Nulla è lasciato al caso. Anche se siamo una società neopromossa in Serie A3, abbiamo ricevuto complimenti dalla Lega e dalla Federazione per la serietà con cui stiamo costruendo questo progetto. Queste sono le armi vincenti per fare bene”. Fiducia nella squadra

Il team manager ha anche espresso fiducia nella squadra, nonostante gli infortuni di due giocatori chiave come Enrico Zappoli e Saverio De Santis.

“Abbiamo delle pedine importanti che per ora non stanno giocando, ma i ragazzi che sono entrati hanno dato il massimo. Non hanno fatto rimpiangere le assenze. Facciamo un grande in bocca al lupo a Zappoli e De Santis per un pronto recupero: sono due punte di diamante di questo roster”.

“Si può vincere contro Gioia Del Colle”, ha affermato Crucitti con determinazione. “La nostra squadra ha già dimostrato di poter vincere su tutti i campi. Andremo lì per mantenere il nostro secondo posto e continuare a lottare per i vertici del campionato”. L’ansia e la tensione pre-partita

Crucitti ha poi confessato di vivere le partite con grande tensione ed emozione.

“Ancora non riesco a stare tranquillo. Vivo molto la partita perché per noi è importante confermarci ai vertici. So come giocano i ragazzi, so le loro potenzialità e so che possono vincere con tutti, sia dal punto di vista tecnico che di squadra. Sono un gruppo straordinario”.

Concludendo, Crucitti ha ringraziato i tifosi per il sostegno e ha lanciato un messaggio di ottimismo per il futuro.

“Questo è solo l’inizio. Con il supporto del pubblico e il lavoro di tutta la società, possiamo continuare a crescere e a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”.

La Domotek Volley Reggio Calabria si prepara così alla prossima sfida, con la voglia di continuare a stupire e a regalare emozioni ai propri tifosi.