Domotek Volley: Mirko Crucitti esalta la squadra dopo l’epica vittoria contro Lecce

Una partita da ricordare, un’impresa che resterà nella storia della Domotek Volley Reggio Calabria. Dopo la vittoria in rimonta contro Lecce, il team manager Mirko Crucitti ha commentato con entusiasmo e orgoglio una gara definita “epica”, la più emozionante e sentita dell’anno.

“È stata la partita più pazza e fuori da ogni controllo della stagione. Sotto 2-0 contro una grande squadra come il Lecce, non era facile recuperare, figuriamoci ribaltare il risultato. I ragazzi hanno fatto una prova di coraggio allucinante“.

Crucitti ha sottolineato come questa vittoria sia il frutto di un lavoro di squadra straordinario. “Se a settembre mi avessero detto che avremmo giocato i play-off con tre settimi dei non titolari di allora, non solo non avrei creduto di poter arrivare ai play-off, ma tantomeno di vincere i quarti. Questa è la dimostrazione che abbiamo costruito un grande gruppo, una grande squadra. È stata una giornata fantastica“.

Il team manager ha ammesso di non aver creduto alla vittoria fino all’ultimo istante. “Non ho capito che potevamo ribaltare il risultato finché non è caduto l’ultimo punto. Il Lecce è una squadra con elementi importanti: un grande palleggiatore, un grande opposto, bande di livello e un libero che oggi ha difeso l’impossibile. Conosciamo bene Paolo Cappio, che ha giocato in Calabria, è un grande giocatore. Con tutti i video check e le situazioni al limite, non ci credevo finché non è finita davvero“.

La Domotek Volley Reggio Calabria ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra che non molla mai, capace di reagire anche nelle situazioni più difficili. “Questa vittoria è il simbolo del nostro spirito – ha concluso Crucitti – Siamo un gruppo che sa lottare, che crede fino alla fine e che non ha paura di affrontare avversari forti. Ora guardiamo avanti, consapevoli di aver fatto qualcosa di speciale“.