Volley, Domotek-Lecce: le decisioni del Giudice Sportivo con ammende e una squalifica

Dopo il parapiglia finale che ha caratterizzato il match tra Domotek e Lecce, primo turno dei play off, è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo. Scongiurata la squalifica del campo, ci sono però ammende e la squalifica per il DG Martino.

“Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Marco Stefano Marzano con Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Dott.ssa Rosella Santoro, Avv. Alessandro Rosi, Avv. Annamaria Quaranta, Avv. Carlo Ghia, Segretario Sig. Giuseppe Mastronardi, ha omologato le gare riportate in allegato e adottato i seguenti provvedimenti:

Gara A3 /M/Girone PD Gara N. 1494 Squadra: DOMOTEK REGGIO CALABRIA RC

Provvedimento: Multa Euro 1.500,00 per intemperanze da parte del proprio pubblico sostenitore che hanno provocato una transitoria sospensione dell’incontro, durata quindici minuti, necessaria al ripristino delle normali condizioni ambientali atte alla prosecuzione della gara. Sanzione aggravata da Diffida.

Gara A3 /M/Girone PD Gara N. 1494 Squadra: AURISPA LINKS PER LA VITA

Atleta: FERRINI ALESSIO (2288037)

Provvedimento: Ammonizione

Gara A3 /M/Girone PD Gara N. 1494 Squadra: DOMOTEK REGGIO CALABRIA RC

Dirigente: MARTINO MARCO TULLIO (562593)

Provvedimento: Sospensione da ogni attività federale dal 20/03/2025 al 03/04/2025 per aver disobbedito, ripresentandosi nell’area di gioco, senza oltretutto essere iscritto a referto, a impartita disposizione di allontanamento da parte del primo arbitro per comportamento esagitato nei confronti di componenti del sodalizio ospite.

Gara A3 /M/Girone PD Gara N. 1494 Squadra: DOMOTEK REGGIO CALABRIA RC

Provvedimento: Multa Euro 500,00 per aver, un proprio dirigente non iscritto a referto, meritato la sanzione della sospensione da ogni attività federale.

Gara A3 /M/Girone PD Gara N. 1494 Squadra: DOMOTEK REGGIO CALABRIA RC

Atleta: PICARDO ANTONIO (2659702)

Provvedimento: Ammonizione