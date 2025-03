Domotek, ecco il giovane Georgiev

Le novità in casa Domotek Volley non finiscono qui! La società amaranto è lieta di comunicare l’ingaggio di un nuovo palleggiatore.

Per sopperire al cruento ed inaspettato infortunio occorso al palleggiatore titolare e per permettere allo staff tecnico di allenarsi al meglio in vista del PlayOff, la società reggina ha deciso di rinforzare il roster con l’arrivo del giovane Boris Yankov Georgiev.

Chi è Boris Georgiev?

Boris Yankov Georgiev è nato in Bulgaria l’11 agosto 2005. Prospetto europeo di assoluto spessore, riporta in Italia la grande tradizione pallavolistica bulgara, che negli anni ha contribuito a far crescere il volley sullo Stretto, sia in ambito maschile che femminile.

L’atleta, alto 1,92 m, ha già iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni e potrà alternarsi nel pacchetto “non formati” con Enrico Zappoli e Kevin Lamp, oltre a ricoprire il ruolo insieme al reggino Marco Pugliatti.

Un rinforzo per il PlayOff

L’ingaggio di Georgiev testimonia ancora una volta la forte volontà della Domotek Volley di puntare in alto e di affrontare i PlayOff con una squadra ancora più competitiva.

L’esordio nella fase decisiva della stagione è fissato per domenica 16 marzo alle ore 16, quando la Domotek Volley affronterà l’Aurispa Lecce in una sfida cruciale.