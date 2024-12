Domotek Volley, Martino: ‘Coppa Italia un sogno! Grazie a Reggio, al pubblico e a questo gruppo fantastico’

“Siamo in festa, dobbiamo goderci questo traguardo storico"

Marco Tullio Martino, direttore generale della Domotek Volley Reggio Calabria, non nasconde l’emozione per la storica qualificazione alla Coppa Italia degli amaranto. “Siamo orgogliosi di questo risultato”, esordisce Martino. “Un grazie infinito ai ragazzi e a tutto l’ambiente, al pubblico fantastico che ci ha seguito e ha riempito il PalaCalafiore. Contro l’Aurispa Lecce non c’erano solo persone a vedere la partita, ma tifosi che volevano la vittoria insieme a noi.

Ringrazio il Team Manager Mirko Crucitti ed il Direttore Sportivo Cesare Pellegrino, quotidianamente dedicati a questo progetto. Dobbiamo goderci questo traguardo storico”.

Il direttore generale elogia il gruppo: “Abbiamo un gruppo fantastico, guidato da uno staff tecnico di eccellenza. Antonio Polimeni è un mister straordinario, che ha saputo trasmettere entusiasmo e voglia di lavorare”.

Martino sottolinea il lavoro dietro le quinte: “Le quattro cifre di pubblico sono una medaglia per tutta la società che lavora in silenzio ogni giorno. La Coppa Italia era un sogno sin dall’inizio, la squadra è forte ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra“.

Infine, un commento sulle mosse vincenti di coach Polimeni nell’ultima gara giocata e vinta contro i pugliesi: “Solo lui poteva vincere il secondo set con Soncini e il terzo con Murabito. Murabito è un ragazzo straordinario, che ha davanti due giocatori eccezionali come Picardo e Stufano. Con i suoi cambi, il mister ha avuto ragione. Non a caso è Antonio Polimeni!”.

Parole di un direttore generale raggiante, che si gode un traguardo storico per la Domotek Volley Reggio Calabria.