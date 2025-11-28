Domotek Volley, Polimeni: ‘Squadra tosta, ma il nostro pubblico è la marcia in più’

Terzo impegno casalingo per la Domotek Volley, che domenica alle ore 18 scenderà in campo al Palacalafiore per affrontare il Napoli. Alla vigilia del match, il mister Antonio Polimeni ha tracciato un bilancio della preparazione e analizzato l’avversario, in un’intervista che racconta di un gruppo carico e di un rapporto speciale con il pubblico.

La condizione della squadra. “Ci siamo, siamo pronti per un’altra sfida“, esordisce l’allenatore. “Stiamo bene, c’è tanto entusiasmo e i ragazzi non fanno mai mancare l’impegno. Ogni sessione di allenamento viene svolta con il massimo della concentrazione. Siamo più che soddisfatti di quello che stiamo vivendo, non solo in questo periodo, ma dall’inizio della stagione“.

L’avversario: un Napoli di caratura. L’analisi del tecnico sulla prossima avversaria è meticolosa e piena di rispetto. “Affrontiamo un’altra squadra tosta, che nonostante qualche infortunio ha dimostrato di saper far valere la sua forza. Hanno giocatori di esperienza, che calcano questi palcoscenici da anni, e risorse che hanno permesso loro di ottenere risultati importanti su campi difficilissimi”.

Quali sono i punti di forza del Napoli? “Sicuramente – spiega Polimeni – hanno un allenatore molto preparato, e l’organizzazione di gioco è un loro punto di forza importante, al di là delle qualità dei singoli come Darmois, Starace, Ferri e dello stesso Piazza. È una squadra di caratura, che in questo campionato ha obiettivi ambiziosi e diversi rispetto al passato“.

Il tifo, la “benzina” amaranto. Un capitolo a parte lo merita il pubblico della Domotek, sempre più numeroso e caloroso. Polimeni sottolinea in particolare il sostegno ricevuto nella trasferta di Sabaudia. “In un campo così piccolo, il calore della gente si sentiva ancora di più. Era numerosa al nostro seguito e per noi è stato uno sprone in più, un motivo di orgoglio. Sembrava di giocare in casa. Sappiamo che domenica ci sarà ancora più gente, perché l’entusiasmo attorno a noi è un crescendo. È un fenomeno che sta avvenendo anche ora: mi dicono che sono stati fatti numerosi abbonamenti proprio in questa settimana. Siamo felicissimi di poter far divertire il nostro pubblico e lavoriamo duramente per dare loro le soddisfazioni che Reggio Calabria merita“.

L’analisi del cammino e la voglia di crescere. Tornando alla gara di Sabaudia, persa nonostante una grande rimonta, Polimeni ammette: “Forse c’è un piccolo rammarico, si poteva fare di più. Ma noi non scendiamo mai in campo per accontentarci di un punto, non succede quando gli obiettivi sono di vertice. Noi ci stiamo esprimendo al massimo delle nostre potenzialità e questo, in un certo senso, è un buon segnale. Essere qui, secondi in classifica, non ancora al massimo della nostra potenza, è una situazione che ogni allenatore apprezzerebbe. Dobbiamo far incastrare meglio alcuni meccanismi, a volte dobbiamo essere noi a forzarli con la determinazione. Siamo molto soddisfatti dell’impegno che i ragazzi stanno mettendo per riuscirci“.

Il bilancio, quindi, resta estremamente positivo. “Siamo contentissimi non per le sconfitte, ma per tutto quello che stiamo costruendo dentro e fuori dal campo. Il lavoro c’è, l’impegno non manca mai. Alla quinta giornata abbiamo due punti in più rispetto allo scorso anno. Non abbiamo altro che entusiasmo per affrontare le prossime sfide“.

L’appuntamento è per domenica alle ore 18 al Palacalafiore, con una Domotek carica e un pubblico sempre più partecipe, pronta a lottare per un altro risultato importante.