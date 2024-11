Volley, Domotek trionfa contro Napoli: spettacolo al Palacalafiore

Un Palacalafiore pieno e festante ha accolto il ritorno casalingo della Domotek. Grande e bella vittoria per i ragazzi di Mister Polimeni. Spirito di gruppo, in evidenza tantissimi effettivi del collettivo, atleti che fino al momento non avevano brillato, tutti carichi e pronti per la causa amaranto. Napoli viene regolata in tre set, seppur combattendo, dalle magie di Capitan Laganà e soci.

Primo set

Partiamo dal primo set. La vera novità è Lamp dal primo minuto. Dopo un primo momento di equilibrio, la Domotek stacca l’avversaria proprio grazie alle performance dello statunitense e di un Laganà concreto e dominatore.

(20-14 primo vero stacco). La Gaia tenta con svariati time-out di ricucire lo strappo. Un attacco di Lamp dalla seconda linea ed un ace di Laganà diventano significativi. Suo il punto della vittoria, tenendo alla larga la compagine ospite (25-18).

Secondo set

Sempre Laganà, accanto alle giocate precise di Esposito e Lazzaretto, comanda le danze, seppur con qualche punto di gap nel secondo set. È ancora Lamp protagonista: pronto in difesa, spettacolare in attacco.

Bene Esposito, Lazzaretto e Stufano. Napoli, con Lugli in evidenza, prova a reagire, ma Laganà e soci ne hanno di più. Si rivede in campo anche Pugliatti. Dopo tanti palleggi con due punti di gap, è decollo sul finale di set: il capitano amaranto è ancora protagonista con un ace e quattro attacchi dalla seconda linea.

Terzo set e chiusura

Parte bene la Domotek con Lamp al servizio (4-0 d’inizio e tre ace per l’americano). Napoli è più viva che mai. Dopo un clamoroso errore in ricezione, i partenopei si caricano all’inverosimile e giocano il set più combattuto della serata reggina. Mister Polimeni mescola le carte: dentro Soncini e Spagnol. Grandissime risposte. La Domotek rimonta dal meno quattro. Spagnol è l’uomo della rimonta, e il “solito” Stufano realizza il punto della vittoria.

Termina 25 a 23 tra il tripudio del Palacalafiore.

È festa grande: coinvolgimento, passione e spirito di gruppo. La strada è quella giusta.

Domotek Volley Reggio Calabria – Gaia Energy Napoli 3-0

(25-18, 25-18, 25-23)

Tabellini

Domotek: De Santis, Giuliani, Stufano 9, Galipò, Spagnol 4, Picardo 4, Lopetrone, Esposito, Lamp 12, Murabito, Pugliatti, Laganà 14, Soncini 1, Lazzaretto 7.

Allenatore: Polimeni, Assistente: Dal Pozzo.

Napoli: M. Starace, Saccone 1, G. Starace 5, Leone, Lugli 17, Sportelli 8, Gianotti, Ardito, Lanciani 1, Martino 4, Dotti, Volpe.

Allenatore: Calabrese.

Arbitri: Giorgia Spinnicchia di Catania e Sergio Pecoraro di Palermo.