La Domotek Volley non smette di sognare: Polimeni esalta la sua ‘incredibile’ squadra

Una vittoria pesantissima, arrivata al tie break, in uno dei campi più caldi, competitivi e difficili del campionato. La Domotek Volley di coach Antonio Polimeni continua la sua marcia straordinaria e, dopo il successo per 3-2 sul campo della Joy di Gioia del Colle, il tecnico reggino non può che esprimere tutta la sua soddisfazione, non solo per il risultato, ma per la cornice e lo spettacolo vissuto.

“È stata una festa collettiva per due piazze che vogliono sognare in grande, che stanno vedendo tantissimo“, esordisce Polimeni, riavvolgendo il nastro di una sfida al cardiopalma. “Gioia del Colle è una piazza storica, con un tifo organizzato. La Domotek ha fatto un figurone senza ‘se’ e senza ‘ma’. Sono arrivati applausi, sono arrivati abbracci, un pò com’era stato anche alla gara di andata“.

Una vittoria per nulla scontata, maturata contro una formazione dal potenziale incredibile. “Che gara è stata? Intanto voglio ringraziare la società avversaria per la grande ospitalità e il pubblico per la sportività. Un pubblico caloroso ma rispettoso nei nostri confronti. Onestamente è stato uno spettacolo incredibile, si respirava pallavolo vera, tanta, tanta roba“, sottolinea l’allenatore. “Complimenti a Gioia del Colle, al suo pubblico, alla società e soprattutto ai miei ragazzi. Hanno fatto una gara strepitosa, una vittoria incredibile in un campo difficilissimo contro una squadra di grande caratura“.

Il successo assume contorni ancora più epici se si analizza il momento degli avversari pugliesi. “Loro hanno fatto un solo passo falso a Modica perdendo 3-2, ma sono in forma importante e in casa, da quando hanno cambiato qualcosa nello staff tecnico e con l’inserimento di Sabbi, non hanno lasciato nulla al caso“, analizza Polimeni. “Per questo dico: complimenti ai miei ragazzi per l’ennesima prestazione incredibile, condita da un altro risultato fondamentale“.

Una vittoria che consente alla Domotek di restare agganciata al primo posto in classifica, in coabitazione con Castellana Grotte. “Speriamo che a fine regular season questo possa bastare per decretarci il primo posto, che in questo momento condividiamo con Castellana, che ha la testa avanti in relazione al quoziente set. È inutile negarcelo, è un campionato pazzesco, incredibile, che stiamo facendo sia noi che loro“, ammette il coach. “Noi ci ritroviamo a pari merito, con due set in meno. In un campionato in cui hai perso solo due volte e in quelle sconfitte sei andato comunque a punti. Credo non sia mai esistito che con tali punteggi ci si ritrovi in queste situazioni. Quindi nulla da dire ai miei ragazzi“.

Oltre alla classifica, ciò che rimane a Polimeni è la bellezza dello spettacolo vissuto al palazzetto. “Siamo usciti ieri contentissimi non solo per il risultato, ma anche per aver respirato un’aria di volley di grande livello. L’augurio è di poterci ritrovare con Gioia del Colle nei palcoscenici che sia Reggio Calabria che la città di Gioia del Colle meritano. Entrambe le piazze sono fuori categoria per numeri, seguito, sponsor, roster“.

Ma il campionato lascia subito spazio a un altro impegno storico. Nel prossimo weekend la Domotek sarà protagonista alle Finals Nazionali Del Monte di Coppa a Belluno, dove affronterà i padroni di casa. “Belluno è una squadra di livello importante, hanno costruito il roster per cercare di ottenere la promozione e, approfittando anche del fattore casa, di portare a casa la coppa“, avverte Polimeni. “Sarà una duplice difficoltà, ma noi andremo lì come sempre senza guardare il roster avversario, a fare la nostra partita. Sappiamo che ci sono 4-5 indicazioni importanti da contenere, ma poi tanto dipenderà da noi. Abbiamo dimostrato a Gioia, per l’ennesima volta, di avere tanta roba nel nostro sistema di gioco“.

Una settimana di lavoro con tanto entusiasmo, in attesa di calcare un palcoscenico nazionale. “Siamo rimasti contenti a 360°, e lo stesso sarà a Belluno. Ci sarà un’area importante con un clima di livello per pubblico e presenza. Per noi sarà non solo un onore, ma un grande piacere poter disputare queste finali”. Una cosa è certa: coach Polimeni e la sua Domotek non mollano mai.