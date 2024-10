La capolista Domotek Volley Reggio Calabria ricomincia dal derby: a Lamezia sarà un’esplosione di passione e classe

Per la Domotek Volley Reggio Calabria non poteva essere meglio sceneggiato il rientro sulla pista, nuovamente aperta dopo un mese, del campionato di Serie B finora dominato in lungo e in largo. Le settimane trascorse a cavallo del periodo natalizio sono state all’insegna del duro lavoro in palestra e della costante ricerca dei movimenti perfetti sul campo: un allenamento continuo al sacrificio che le vittorie in serie, nove di fila a cominciare dalla prima giornata, non hanno per nulla scalfito. Una pausa che, calendario alla mano, sarà finalmente interrotta alle 18:30 di domenica 14 gennaio al PalaSparti di Lamezia Terme per il “partitone di Calabria”: sul campo, a contendersi i tre punti in palio i padroni di casa della Raffaele Pallavolo e la capolista incontrastata che viaggia con il carico ricco di tutti i set vinti fra quelli fin qui disputati (27).

I lametini, fermi addirittura dalla settimana precedente la sosta, hanno fin qui ottenuto 17 punti, 10 in meno rispetto ai reggini. Un dato che li sistema al sesto posto, in rampa di lancio per tentare l’assalto, nella seconda metà del torneo, giunto a due gare dal giro di boa, ai playoff: un’impresa a cui crede una città intera. Lamezia Terme, storicamente, segue con passione le gesta dei propri beniamini sotto rete e domenica il PalaSparti sarà un catino che i ragazzi di coach Antonio Polimeni faranno di tutto per raffreddare spruzzando quelle dosi massicce di classe e personalità finora servite per domare gli ardori di tutti gli avversari incontrati lungo il volo sulle vette della Serie B. Nelle ultime due uscite del 2023 la Raffaele Lamezia era tornata a secco di sorrisi dalla trasferta a Siracusa contro la Paomar Volley, ma nell’ultimo match casalingo aveva fatto valere il peso del calore di un ambiente vivo e coinvolgente imponendosi sulla concorrente diretta Aquila Bronte. Certo è che il confronto di domenica pomeriggio sarà ad altissima intensità spettacolare: le due squadre, indipendentemente dai destini di classifica separatisi rapidamente a causa del percorso netto compiuto dalla Domotek Volley Reggio Calabria e delle tre sconfitte incassate dalla Raffaele Lamezia, possiedono valori tecnici di livello assoluto. Giocatori di caratura tecnica elevata, dalle esperienze consolidate e dai caratteri leonini. Si daranno battaglia pronti ad affrontare tutte le variabili a cui i rispettivi allenatori li hanno preparati in questi giorni, consci dell’importanza della posta piazzata sul tavolo del derby. Un derby che sa tanto di conferme, che sa tanto di sano spirito competitivo, che sa tanto di Calabria.