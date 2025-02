Domotek Volley, Soncini suona la carica: ‘Obiettivo? Vincere sempre’

La Domotek Volley Reggio Calabria continua a regalare emozioni e risultati importanti in questa stagione. Dopo una prestazione fantastica in casa del Sabaudia, lo schiacciatore argentino Marco Soncini ha condiviso le sue impressioni, i suoi obiettivi e il suo legame con la squadra e i tifosi.

A Sabaudia? “È stata una gara abbastanza difficile“, ha esordito Soncini, parlando della partita. “Sapevamo che loro, in casa, giocano molto bene. Hanno fatto grandi prestazioni contro squadre importanti, e infatti sono partiti molto bene. Noi, invece, abbiamo faticato all’inizio, ma siamo rimasti tranquilli e convinti di poter portare a casa i tre punti”.

La vittoria è arrivata grazie alla grinta e alla determinazione della squadra, che non si è lasciata scoraggiare dal primo set sfavorevole. “Nonostante il primo set, eravamo convinti di poter vincere. È stata una partita importante, e siamo felici del risultato“, ha aggiunto Soncini.

Soncini ha poi parlato del suo rapporto con il mister Antonio Polimeni, che lo ha voluto in Italia, alla sua prima esperienza tricolore, e gli ha sempre dimostrato grande fiducia. “Antonio ha sempre avuto parole belle per me, e questo mi fa molto piacere. È stato lui a portarmi qui, e io apprezzo tantissimo questo gesto. Mi ha sempre dato la possibilità di stare nella sua squadra e di fare il mio gioco. Non me lo dimenticherò mai“.

Il mister ha definito Soncini un giocatore affidabile, capace di fare la differenza sia in attacco che in difesa. “Sono felice che Antonio mi veda così. Per me, è un onore giocare per lui e per questa squadra“, ha commentato il pallavolista.

Con la stagione regolare che volge al termine, Soncini ha parlato dei micro-obiettivi della squadra. “Il nostro obiettivo è vincere tutte le partite che ci restano. Stiamo pensando passo dopo passo, e ora ci concentriamo sulla prossima sfida in casa contro Castellana“.

La partita contro Castellana promette di essere una battaglia. “Sappiamo che hanno ripreso Zornetta, un grande giocatore, e che hanno bisogno di punti. Ci aspettiamo una partita dura, ma siamo pronti”.

Il sogno di Soncini e della Domotek Volley, però, va oltre la stagione regolare. “Il mio sogno è arrivare il più lontano possibile, vincere il campionato e ottenere la promozione. Vogliamo essere protagonisti di questa stagione e lasciare il segno“.

Soncini ha voluto ringraziare i tifosi della Domotek, che stanno sostenendo la squadra con grande passione. “L’ultima partita in casa è stata bellissima, con tanto fermento e tifo. Il messaggio per i nostri tifosi è di continuare su questa strada. Stanno facendo un lavoro meraviglioso, e il loro supporto è fondamentale per noi“.

Lo schiacciatore ha anche ricordato l’importanza dei tifosi nelle trasferte. “Anche fuori casa ci sentiamo sostenuti. Ci sono persone che ci accompagnano ovunque e ci fanno sentire che non siamo soli. Questo è molto importante per noi“.

Ricordiamo che – Domenica vivremo una giornata all’insegna dello sport e dei colori amaranto: Reggina 1914 e Domotek Volley insieme per tifare Reggio Calabria! La giornata di domenica si apre con il match clou della Reggina 1914 a seguire tutti sotto rete. Una domenica sportiva tutta da vivere, tutta a marchio amaranto. Alle ore 14:30, la Reggina affronterà il Siracusa in una partita che promette emozioni e adrenalina, un vero e proprio Big Match allo Stadio Oreste Granillo. Subito dopo, alle ore 17:00(la gara è stata posticipata a causa del lavori in corso che stanno rendendo ancora più bello il Palacalafiore), toccherà alla Domotek scendere in campo, contro l’imprevedibile Castellana Grotte.

Per rendere questa giornata ancora più speciale, la Domotek Volley Reggio Calabria ha pensato di un’offerta esclusiva per tutti i tifosi: presentando il biglietto della partita Reggina-Siracusa o l’abbonamento della Reggina Calcio presso il punto vendita ufficiale BCENTERS o al *BOTTEGHINO del PalaCalafiore, sarà possibile acquistare il biglietto per la partita del volley a soli *€3** anziché €7.