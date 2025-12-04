Domotek Volley, trionfo e progetto: parla il Dg Marco Martino

Una vittoria che vale doppio. La Domotek Volley Reggio Calabria consolida la sua posizione di vertice in A3 Credem, ma per il Direttore Generale, Marco Tullio Martino, il successo sul campo è solo una delle facce di una medaglia più preziosa.

Dopo il prestigioso successo contro un’ostica Gaia Energy Napoli, Martino traccia un bilancio che va ben oltre il punteggio, delineando la filosofia di una società che punta a radicarsi nel cuore della città.

“Le soddisfazioni sono tante“, esordisce Martino. “Ma ne parlavo anche con i giocatori prima della vittoria: vedere il pubblico crescere di giornata in giornata è già una vittoria che va oltre. Per noi il movimento è fondamentale, e siamo fieri del seguito che abbiamo“.

Prima di ogni cosa, un atto di sportività: “Voglio ringraziare una volta di più gli avversari. Napoli si è dimostrata un’avversaria assolutamente ostica, una società che abbiamo ospitato con grandissimo piacere, fatta di professionisti. Onore a Napoli e all’organizzazione che c’è dietro, degnissimi di una sfida di altissimo livello“.

La vetta della classifica è lì, invitante. «Ci piace, ma puntiamo sempre in alto con l’umiltà di chi sa che il campo è sovrano. Noi rispettiamo sempre, sia che si vinca, sia che si perda, il risultato del campo. Oggi ci siamo riusciti, c’è stata una festa per tutti».

Una festa costruita anche attorno all’evento: “Abbiamo grande soddisfazione nell’accogliere i nostri tifosi con iniziative che rendono questo appuntamento sempre più uno spettacolo, che anima ogni settimana il motore di questa società. Molte sono anche legate a situazioni benefiche rilevanti. Siamo consapevoli del nostro ruolo in città“.

Il cuore del progetto Domotek batte per la comunità. “Quello che vogliamo fare è coinvolgere tutti“, sottolinea Martino. “Vogliamo rimanere con i piedi per terra in un campionato duro, ma coinvolgere sempre più scuole, famiglie, la città. Ci rendiamo conto che molti ragazzi non sono mai entrati in questo palasport. Noi entriamo nelle classi, con giocatori laureati, per trasmettere un messaggio: vivere una domenica di sport in famiglia, in condivisione, è il messaggio più importante“.

La visione è chiara: “Siamo gli ultimi arrivati rispetto a tante realtà storiche, ma insieme a loro vogliamo impiantare una cultura dello sport che trasmetta benessere, divertimento e sia aggregante in ambito familiare e culturale. Vogliamo condividere questa gioia con una platea sempre più numerosa“.

La vittoria sulla prima squadra corona un weekend perfetto: “È la prima volta che registriamo un “triplete” in casa, con le vittorie anche dei campionati paralleli. Felici anche per la C maschile, che ha trovato una vittoria importantissima a Montalto, idem per la Femminile, oggi capolista“.

Ora si vola a Terni, per una partita «difficilissima in un campo molto caldo». Un ritorno speciale: “Riabbracceremo un amico, Antonio Picardo, un grande ragazzo da noi rimpianto. Terni ha lavorato molto bene sul territorio. Siamo consapevoli di dover andare dritti per la nostra strada, un progetto che guarda lontano. Con il pubblico al nostro fianco, nulla ci spaventa, ma rispettiamo sempre l’avversario. Andremo con la voglia di vincere e di essere umili, perché sarà il campo a parlare“.

La conclusione è un ringraziamento sentito a chi, per Martino, ha fatto la differenza: “Grazie a tutti gli addetti ai lavori che dietro le quinte realizzano questo spettacolo. E soprattutto grazie al pubblico di Reggio Calabria, che oggi è stata l’arma in più, il vero settimo uomo in campo“.

Un progetto sportivo che è un patto con la città, dove ogni domenica si gioca una partita che va ben oltre i confini del campo.