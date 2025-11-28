Domotek Volley, Zappoli: ‘Con Napoli vogliamo la vittoria’

Si gira subito pagina, ma il rimpianto per la vittoria sfumata per un soffio è ancora lì. Enrico Guarienti Zappoli, schiacciatore brasiliano della Domotek Volley, non nasconde la delusione per il ko al tie-breK contro Sabaudia, ma subito fissa l’obiettivo: riscattarsi domenica contro Napoli.

La partita con Sabaudia è il punto di partenza . “Che gara è stata? È stata una partita complicata perché siamo partiti, diciamo, un po’ col freno a mano.

Questo freno a mano siamo riusciti a toglierlo dopo il terzo set, e da lì è, diciamo, che è partita la nostra partita. Poi siamo arrivati al tie break e purtroppo non siamo riusciti a portare la vittoria a casa”.

Una rimonta pazzesca, insomma, che ha mostrato il carattere della squadra, ma che non è bastata. Tuttavia, in un campionato lungo e competitivo come questo, non c’è tempo per rimpiangere. “Ovviamente si gira pagina subito con la speranza di ritrovare anche qualche pedina importante per noi”.

E subito all’orizzonte c’è un’altra battaglia: l’arrivo del Napoli al Palacalafiore. “Allora, come pure questa sfida contro Sabaudia, secondo me, sono tutte partite, è inutile dire che sono tutte partite difficili. Sono partite toste, eh”. Dopo una sconfitta, però, l’approccio cambia. “Sappiamo che dobbiamo vincere, abbiamo un po’ più di pressione, diciamo, perché dopo che perdi ovviamente lo scatto deve essere subito. Quindi l’unica maniera di riscattarsi è vincere e speriamo di farlo domenica”.

A dare la carica alla Domotek, però, ci sarà un alleato in più: il tifo caloroso di casa del Palacalafiore. E Zappoli non lo dimentica. “La gente non vede l’ora di abbracciarci – dice con un sorriso – anche perché l’ultima in casa è stata sensazionale”. Il giocatore vede e apprezza il crescente sostegno del pubblico. “Infatti ci abbiamo visto un grosso miglioramento, diciamo, dalla prima partita in casa alla seconda. E quindi aspettiamo che la terza poi… strano perché solitamente alla prima c’è più gente e invece alla seconda c’è stata più gente. Speriamo che la terza sia ancora di più”.