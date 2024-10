World Pride, ambasciatrice per l’Italia la reggina Donatella Versace: ‘Lottiamo per la parità’

Il 28 giugno in tutto il mondo si celebrerà l’anniversario dei moti di Stonewall. 50 anni sono trascorsi da quella notte del 1969 che diede ‘simbolicamente’ inizio ai pride come oggi li conosciamo.

Pride Live, la manifestazione no-profit che sostiene la comunità LGBTQ e lotta per i diritti degli omosessuali, celebra il secondo Stonewall Day ossia, una campagna globale che sostiene la comunità contro ogni forma di discriminazione. L’appuntamento più importante di quest’anno sarà a New York.

Alla parata parteciperanno oltre 50 artisti conosciuti a livello mondiale. Tra questi leader della comunità LGBTQ e ambasciatori del movimento. Come ambasciatrice italiana del World Pride è stata scelta Donatella Versace, la stilista dell’omonima casa di moda originaria di Reggio Calabria.

Non è quindi un caso se Versace ha dedicato un’edizione limitata di T-shirt dai colori arcobaleno all’evento.

Donatella Versace ha voluto condividere con oltre 4milioni di follower su Instagram il suo ruolo di ambasciatrice:

“Sono davvero onorata di esser stata scelta come ambasciatrice del Stonewall e sono eccitata di venire a New York per World Pride e festeggiare Stonewall Day. Unisciti a me nel sostenere l’iniziativa che commemora il 50° anniversario del 1969 Stonewall Riots e continua a lottare per l’intera parità #LGBTQ”.