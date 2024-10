Donazione organi, un comune reggino primo in Italia per consensi

Quota 5 milioni per le dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti. Numero raddoppiato in 15 mesi e raggiunto con la dichiarazione di una donna di Curtatone, nel Mantovano, al momento del rinnovo della carta d’identità elettronica. Ed è proprio il progetto “Una scelta in Comune”, che consente di registrare la volontà con il rilascio del documento, a trainare la crescita.

I più generosi a Proves (Bz), Taurianova e Bolzano. Nel piccolo comune di Proves (Bz) ha detto “sì” alla donazione il 100% dei 47 cittadini (su 267 abitanti) che hanno deciso di esprimersi all’anagrafe.

Nei comuni di medie dimensioni a primeggiare è Taurianova che tra i propri 15 mila abitanti ha registrato 1.293 consensi su 1.294 (99,9%).

Tra le grandi città invece è Bolzano la più generosa, con il 98,8% di dichiarazioni positive (3.433 su 3.473), seguita da Genova con il 92,4% (30.504 sì su 33.026) e da Verona con il 92,3% (9.644 sì su 10.450). Il comune con la più alta percentuale di residenti che al momento del rinnovo della carta d’identità hanno effettuato la dichiarazione è Lugnano in Teverina, in provincia di Terni: su 1.453 abitanti ben 448 persone si sono espresse, il 30,8%.

Tra le città con più di 100 mila abitanti il primato va a Bologna, con il 13,4% di cittadini che ha già registrato la volontà; seguono Terni (10,6%) e Siracusa (10,2%).