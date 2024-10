Reggio, giornata all’insegna della solidarietà: Adspem organizza una raccolta sangue

L'appuntamento con la giornata per la donazione del sangue è in piazza ad Arghillà

Appuntamento con l’autoemoteca. Il gruppo Adspem Fidas di Reggio Calabria ha organizzato una giornata di donazione del sangue.

Giornata di donazione del sangue ad Arghillà

Dona sangue, dona vita. È questo l’appello per invitare la cittadinanza ad una donazione. L’appuntamento è per domenica 21 marzo presso la chiesa di Sant’Aurelio V. di Arghillà. L’autoemoteca di Adspem sarà lì dalle ore 08:00 alle 11:00 per accogliere i volontari che vorranno sottoporsi ad una donazione.

Maggiori informazioni

Notate bene, prima della donazione è consentita una leggera colazione con the o caffè, no latte e derivati! Per avere maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria Adspem ai numeri: 096554446 – 3495068345.

Sull’autoemoteca sono applicate tutte le misure di prevenzione della diffusione da Covid-19 per garantire ai donatori di accedere all’unità di raccolta in massima sicurezza.