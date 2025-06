Reggio, ancora un’aggressione: donna accoltellata e ricoverata al GOM

Un nuovo episodio di violenza scuote la città di Reggio Calabria. Una donna è stata accoltellata nelle scorse ore in pieno centro in via Veneto. Colpita all’addome, si trova attualmente ricoverata presso il reparto di Chirurgia del Grande Ospedale Metropolitano (GOM). La vittima non sarebbe al momento in pericolo di vita: secondo le prime informazioni, sarebbe stata trasportata d’urgenza dopo l’aggressione.

Ipotesi di tentato omicidio, indagini in corso

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Secondo quanto trapela, si procede con l’ipotesi di tentato omicidio. L’identità dell’aggressore non è ancora nota.

Un altro grave fatto di cronaca dopo l’accoltellamento in centro

Il fatto avviene a pochi giorni di distanza da un altro episodio analogo: un uomo era stato accoltellato mentre passeggiava con il suo cane in pieno centro. La città torna così a fare i conti con la paura e con un’escalation di episodi violenti che desta forte preoccupazione tra i cittadini.

Leggi anche

Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.