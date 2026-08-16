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Donna uccisa in Calabria, lasciata davanti all’ospedale: ricercato il compagno

La 46enne è morta dopo una violenta aggressione. Carabinieri al lavoro per ricostruire le ultime ore e chiarire chi l’abbia accompagnata in ospedale

16 Agosto 2026 - 11:09 | di Redazione

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Una donna di 46 anni, Ornella Forastefano, è morta nella notte ad Amendolara, nel Cosentino, dopo essere stata brutalmente aggredita. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, la donna sarebbe stata picchiata con estrema violenza.

La 46enne è stata successivamente trasportata all’ospedale di Trebisacce e lasciata all’esterno dell’ingresso della struttura. Non è ancora stato chiarito chi l’abbia portata fino all’ospedale. Quando i medici si sono accorti della sua presenza sono immediatamente intervenuti per soccorrerla, ma le lesioni riportate erano troppo gravi e per la donna non c’è stato nulla da fare.

Ricercato il compagno della donna

In queste ore i carabinieri stanno cercando il compagno della vittima, un cittadino albanese di 42 anni che al momento risulta irreperibile. L’uomo viene ricercato per consentire agli investigatori di chiarire la sua posizione e ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte della donna.

Resta inoltre da accertare se sia stato proprio il compagno a trasportare Ornella Forastefano davanti all’ospedale di Trebisacce. Su questo punto, al momento, non ci sono ancora certezze.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio e coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’aggressione, individuare il luogo in cui sarebbe avvenuta e chiarire le responsabilità nella morte della 46enne.

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