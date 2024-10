‘Don’t Stop’, uscito il primo singolo della cantante reggina Margherita D’Aguì

Non fermarsi mai. Nel titolo del suo primo singolo, ‘Don’t stop’, è racchiusa la determinazione della cantante reggina Margherita D’Aguì, in arte ‘Gher’.

Simbolica la data scelta per il lancio del suo primo singolo, ovvero San Valentino.

“Non dovevo e non potevo mollare. Il mio obiettivo non è stato mai quello di raggiungere la notorietà. Volevo il successo e solo da poco mi sono resa conto come le due cose non abbiano lo stesso significato. Se canto e creo musica è per sentirmi pienamente realizzata, perchè ne ho bisogno”, ha raccontato Margherita ai microfoni di CityNow.

Reggina emigrata al nord, come tanti altri che hanno dovuto abbandonare la Calabria, in cui però scorre un’irrefrenabile passione, quella per la musica. Sogno avverato che adesso Gher spera di trasformare in un successo.

