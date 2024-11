Dopo Reggio Calabria, Amii Stewart torna in Calabria a Pianopoli(Cz)

-di Laura Maria Tavella. Dopo il grande successo ottenuto nella tappa di Reggio Calabria, in occasione dei concerti previsti per le celebrazioni delle feste mariane, Amii Stewart torna in Calabria, per un’altra tappa dei suoi concerti, questa volta a Pianopoli(CZ).La grande cantante anni 70, resa famosa dal singolo “Knock on Wood” sarà a Pianopoli il 28 settembre, alle 21,30, presso lo Stadio comunale.L’ingresso alla serata sarà libero, ma si prevede già il sold out. Evento da non perdete, quindi, con la grande musica internazionale!Intanto, riguardiamo assieme l’intervista realizzata alla cantante da Citynow.it nella tappa di Reggio Calabria: