Doppia trasferta per la Reggina: Lecce e Matera

La Reggina 1914 comunica che dopo la gara di Lecce prevista per sabato 18 novembre alle ore 20.30 allo stadio “Via del Mare”, la squadra non farà rientro a Reggio Calabria, ma rimarrà in Puglia per continuare la preparazione in vista della gara di Coppa Italia a Matera prevista per martedì 21 novembre alle ore 14.30 allo stadio “XXI Settembre-Franco Salerno”.

Attraverso un borsino giornaliero pubblicato sul portale ufficiale della società, l‘ufficio stampa informerà i tifosi e organi di informazione circa il lavoro effettuato dalla squadra amaranto.

Fonte: Ufficio Stampa Reggina 1914