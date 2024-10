Doppio concerto del Conservatorio Cilea a Reggio Calabria

Giovedì 21 giugno alle ore 16.30, presso il salone dell’Università della Terza Età (via Willermin, 12), si svolgerà il concerto-saggio di studio delle classi di musica jazz e alle ore 18.30, presso la Sala Boccioni di Palazzo C. Alvaro (piazza Italia), avrà luogo il recital di pianoforte del Prof. Andrea Francesco Calabrese per la 28a Stagione concertistica del Conservatorio “Cilea”. L’ingresso è libero.

I due appuntamenti saranno preceduti alle ore 11 da un “aperitivo musicale” presso la Sala Conferenze dell’Archivio di Stato (via Lia Casalotto) nell’ambito della Mostra documentaria “Note del ’68”, con l’esibizione degli studenti Angelo Parisi (baritono) e Matteo Argirò (chitarra).

Gli eventi coincidono con la “Festa della Musica”, che ricorre ogni primo giorno d’estate secondo una tradizione iniziata 36 anni fa in Francia e rapidamente internazionalizzata. Attualmente è celebrata in più di 120 Paesi. In Italia è coordinata dal MiBACT con una serie di manifestazioni in molte città, raccogliendo le adesioni di artisti, associazioni, enti, scuole (a Reggio Calabria, i festeggiamenti programmati a livello nazionale in vari luoghi del centro storico inizieranno nel pomeriggio e proseguiranno fino alla mezzanotte).

Lo spirito originario della Festa contempla che ogni evento sia gratuito, aperto a tutti e a tutta la musica, senza priorità di generi e prassi. Il successo della partecipazione, la diversità delle manifestazioni e la diffusione mondiale hanno reso necessario un coordinamento, ma la “Festa della Musica” ha un carattere soprattutto spontaneo. È in quest’ottica che il Conservatorio “Cilea” dedica a tale ricorrenza due concerti di generi diversi, musica jazz e classica, entrambi ricompresi nella propria offerta formativa.

Questi i programmi dei due concerti:

GIOVEDÌ 21 GIUGNO 2018, ORE 16.30

SALONE DELL’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

VIA WILLERMIN, 12 (RC):

Classe di Canto jazz

prof. Lucia Garsia

Billy Strayhorn, Take The “A” Train

Giovanna Scarfò – 1° anno Triennio

Davide Sergi, basso

Alfredo Verdini, batteria

Antonio Freno, pianoforte

Miles Davis, Four

Irma Calabrò – 1° anno Triennio

Davide Sergi, basso

Pierluigi Carbone, batteria

Antonio Freno, pianoforte

Harry Warren, The More I See You

Saverio Squillaci – 1° anno Triennio

Davide Sergi, basso

Marco Morabito, batteria

Mario Lo Cascio, pianoforte

Cole Porter, I’ve Got You Under My Skin

Jessica Grande – 1° anno Triennio

Rebecca Spinella, chitarra

Richard Rodgers, Lady is a Tramp

Desirée Nobile – 1° anno Triennio

Davide Sergi, basso

Marco Morabito, batteria

Adriano Pellicone, chitarra

Gerald Marks, All Of Me

Martina Bruzzese – 1° anno Triennio

Davide Sergi, basso

Marco Morabito, batteria

Antonio Freno, pianoforte

Classe di Chitarra jazz

prof. Giancarlo Mazzù

Arthur Schwartz, Alone Together

Luiz Bonfá, Black Orpheus

Rebecca Spinella – 2° anno Triennio

Damiano Rodà – 2° anno Triennio

Víctor Young, Stella by Starlight

Bronislau Kaper, On Green Dolphin Street

Marco Lombardi – 2° anno Triennio

Giuseppe Rocca – 2° anno Triennio

Jerome Kern, All the Things You Are

Rocco Marchesano – 3° anno Triennio

Duke Ellington, In a Sentimental Mood

Roberto Macry Correale – 3° anno Triennio

Victor Young, Beautiful Love

Adriano Pellicone – 3° anno Triennio

Richard Rodgers, Have You Met Miss Jones?

Raffaele Ravalli – 3° anno Triennio

Dizzy Gillespie, Manteca

Charles Mingus, Boogie Stop Shuffle

Roberto Macry Correale – 3° anno Triennio

Rocco Marchesano – 3° anno Triennio

Adriano Pellicone – 3° anno Triennio

Raffaele Ravalli – 3° anno Triennio

Classe di Pianoforte jazz

prof. Vincenzo Danise

Jerome Kern, All the Things You Are

Antonio Freno — 3° anno Triennio

Davide Sergi – 1° anno Triennio

Christian Gangeri – 2° anno Triennio

Víctor Young, My Foolish Heart

Mario Lo Cascio – 3° anno Triennio

Davide Sergi – 1° anno Triennio

Christian Gangeri – 2° anno Triennio

Oliver Nelson, Stolen Moments

Pasquale Vomera – 1° anno Triennio

Davide Sergi – 1° anno Triennio

Christian Gangeri – 2° anno Triennio

Tecniche improvvisative:

Tradizione pop calabrese, Catarinè ‘Nci ‘Nci

Giovanna Scarfò – 1° anno Triennio

Davide Sergi – 1° anno Triennio

Alfredo Verdini – 2° anno Triennio

Ellington Jordan, I’d Rather Go Blind

Saverio Squillaci – 1° anno Triennio

Fats Waller, Honeysuckle Rose

Martina Bruzzese – 1° anno Triennio

Davide Sergi – 1° anno Triennio

Michele Misale – 1° anno Triennio

Rebecca Spinella – 2° anno Triennio

Duke Ellington, I Ain’t Got Nothing But The Blues

Maria Desireé Nobile – 1° anno Triennio

Davide Sergi – 1° anno Triennio

Giuseppe Rocca – 2° anno Triennio

Alfredo Verdini – 2° anno Triennio

Duke Ellington, Caravan

Jessica Grande – 1° anno Triennio

Davide Sergi – 1° anno Triennio

Pierluigi Carbone – 1° anno Triennio

Annie Ross, Twisted

Irma Calbrò – 1° anno Triennio

Davide Sergi – 1° anno Triennio

Antonio Freno – 3° anno Triennio

Pierluigi Carbone – 1° anno Triennio

Classe di Percussioni e batteria jazz

prof. Davide Ragazzoni

Davide Ragazzoni, History of the Drums

Brano per 7 snare drums, brushes and sticks

Michele Misale – 1° anno Triennio

Pierluigi Carbone – 1° anno Triennio

Alfredo Verdini – 2° anno Triennio

Christian Gangeri – 2° anno Triennio

Paco Barilla – 3° anno Triennio

Marco Morabito – 3° anno Triennio

Sebastiano Modaffari – 3° anno Triennio

– – – – –

GIOVEDÌ 21 GIUGNO 2018, ORE 18.30

SALA BOCCIONI DI PALAZZO C. ALVARO, PIAZZA ITALIA (RC):

Recital

ANDREA F. CALABRESE

pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasia in re minore K. 397

Sonata in la maggiore K. 311

Tema con variazioni – Menuetto – Alla turca

Andrea F. Calabrese

Imago

Frédéric Chopin

Polonaise-Fantaisie op. 61

Franz Liszt

Parafrasi da concerto sul “Rigoletto”