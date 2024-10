‘The Irishman’, De Niro e Al Pacino ancora insieme nel film più atteso del 2019

Si chiama 'The Irishman' ed è il nuovo, attesissimo, film di Martin Scorsese. Che potrebbe non uscire nelle sale cinematografiche...

Il film più atteso del 2019 può non uscire nelle sale cinematografiche? Si, se viviamo nell’epoca di Netflix. Si chiama ‘The Irishman’ ed è il nuovo, attesissimo, film di Martin Scorsese che vedrà recitare due mostri sacri come Al Pacino e Robert De Niro uno accanto all’altro.

Il regista di capolavori come ‘Taxi Driver’ e ‘Quei bravi ragazzi’ sta provando a convincere Netflix a garantire una distribuzione ‘normale’ del suo film. Dopo gli Oscar andati a ‘Roma’ di Alfonso Cuaron (altro prodotto Netflix) il dibattito è tornato d’attualità. L’Academy ha accettato che la diffusione limitata nelle sale americane di tre settimane per il film di Alfonso Cuarón, fosse sufficiente a farlo entrare in gara.

A Scorsese però non basta, il regista di origini italiane punta ad una distribuzione normale, nelle sale di tutto il mondo. Sarà interessante vedere come si evolverà il braccio di ferro, al momento sembra difficile che Netflix accetti la proposta di Scorsese, a meno di non creare una sottoetichetta per la distribuzione, in stile Amazon.

LEGGI ANCHE

The Irishman è basato sul romanzo di Charles Brandt ‘L’irlandese: Ho ucciso Jimmy Hoffa’, sceneggiato per Scorsese dal premio Oscar Steven Zaillian (Schindler’s List).

Al centro della trama c’è un mistero che ha ossessionato l’opinione pubblica statunitense per quasi trent’anni a partire dalla lontana estate del 1975: la sparizione di Jimmy Hoffa, mitico protagonista del sindacalismo americano tra gli anni ’50 e ’70. Si tratta di un caso rimasto ancora oggi irrisolto, senza nessuna condanna per i responsabili né alcun ritrovamento del corpo di Hoffa.

Tuttavia, nel 1999, qualcuno confessa l’omicidio del sindacalista avvenuto diversi anni prima. A parlare è Frank Sheeran, un anziano mafioso costretto sulla sedia a rotelle e braccato dall’FBI. In attesa di capire se sarà possibile vedere ‘The Irishman’ sul grande schermo o sarà disponibile soltanto su Netflix, l’attesa continua a salire e si placherà soltanto nell’autunno di quest’anno, periodo previsto per l’uscita del film.

*’Doppio Sogno’ è la rubrica cinematografica di Citynow. Le ultime novità in sala ma anche film recenti e del passato. Racconti, recensioni, storie e riflessioni sulla Settima Arte

[custom_video numerazione=”1″ /]