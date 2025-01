Spazi da sogno per i tuoi bambini: scopri il rinnovato Centro Camerette di Arredamenti Pellegrino – FOTO

Con all'attivo 30 anni di attività, è il più grande store Moretti Compact della Calabria: design e funzionalità in 300 mq² di esposizione

Immagina un luogo dove i sogni dei più piccoli prendono forma, dove design e funzionalità si incontrano per creare spazi unici. Questo luogo esiste, ed è il rinnovato Centro Camerette di Arredamenti Pellegrino, il più grande store Moretti Compact della Calabria, pronto a conquistarti con le sue proposte moderne e personalizzabili.

Con un’esposizione completamente rinnovata, Arredamenti Pellegrino offre ora 300 mq² di soluzioni innovative e di alta qualità, con ben 10 proposte esposte. Da camerette colorate e vivaci a spazi ottimizzati per ogni esigenza, qui troverai il perfetto mix tra stile e praticità, pensato per accompagnare la crescita dei tuoi bambini.

Non solo arredi, ma soluzioni su misura

Da Arredamenti Pellegrino non troverai solo mobili, ma un vero e proprio servizio a 360 gradi. Il team di esperti ti guiderà nella scelta della cameretta perfetta, offrendo:

progettazione personalizzata per adattare ogni spazio ai tuoi desideri.

per adattare ogni spazio ai tuoi desideri. montaggio professionale , per garantire un risultato impeccabile.

, per garantire un risultato impeccabile. finanziamenti personalizzati, perché la qualità è un investimento accessibile a tutti.

La posizione dello showroom, a soli 2 km dallo svincolo autostradale di Bagnara Calabra, lo rende facilmente raggiungibile da qualsiasi punto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, un dettaglio che fa la differenza per chi cerca comodità e rapidità.

Per celebrare l’inizio del nuovo anno, Arredamenti Pellegrino, con alle spalle un’esperienza trentennale nel settore mobili, lancia promozioni imperdibili sulle camerette. Non perdere l’occasione di trasformare la stanza dei tuoi bambini in un ambiente unico, funzionale e pieno di vita.

Maggiori informazioni

Per scoprire di più, visita la pagina Facebook ufficiale Arredamenti Pellegrino SRL o chiama il 3807522274.

Via Nazionale N.41 Barritteri (RC) 89028, facilmente raggiungibile anche dalla piana di Gioia Tauro.

Trasforma i sogni dei tuoi piccoli in realtà: scegli il Centro Camerette di Arredamenti Pellegrino, dove ogni dettaglio è pensato per rendere la tua casa ancora più speciale.