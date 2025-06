Nuez Pool & Party, a Reggio un’oasi di benessere e divertimento: il programma dell’estate

Non serve andare lontano per sentirsi in vacanza. Eventi tutti i giorni e servizi ad hoc. Scopri l'offerta del Nuez

Non serve andare lontano per sentirsi in vacanza. Basta un lettino, un tuffo in piscina e la musica giusta: benvenuti al Nuez Pool Party. La struttura che negli ultimi anni si è conquistata un posto speciale nel cuore di chi cerca una vera giornata d'evasione.

Una giornata al Nuez: più di una semplice piscina

Fin dal mattino l’atmosfera è chiara: lettino, ombrellone, drink fresco e un tuffo in piscina. Ma al Nuez nulla è lasciato al caso. Ogni area è pensata per offrire un’esperienza completa, che unisce comfort, animazione e divertimento, con spazi dedicati a grandi e bambini.

C’è la vasca principale, ampia e rilassante, lunga 30 metri, con una zona idromassaggio che invita a lasciarsi andare. E poi c’è lo spazio dei più piccoli: una piscina a misura di bambino, 12×6 metri, con scivoli colorati e un piccolo parco giochi. Un’area sicura, perfetta per i bimbi dai 2 ai 7 anni.

Ogni giorno, un motivo per tornare

Quello che rende il Nuez diverso da tutte le altre strutture è anche il ritmo settimanale, fatto di appuntamenti fissi e sorprese continue.

Lunedì e martedì sono i giorni del relax puro, con la musica in sottofondo e il suono dell’acqua a fare compagnia.

Il giovedì, invece, tutto si colora di fantasia: parte la Festa dei Bambini, attiva dal 26 giugno per tutta l’estate, con spettacoli dal vivo, mascotte, giochi di gruppo e foto ricordo dalle 14:00 alle 18:30. Una festa che i più piccoli non dimenticheranno facilmente.

Il venerdì cambia ancora il ritmo: DJ set in piscina e acqua gym, per chi vuole divertirsi e muoversi tra una canzone e l’altra.

Il sabato è dedicato alla musica dal vivo, con artisti sempre diversi che trasformano la giornata in un concerto all’aperto.

Infine, la domenica, è il momento clou: un programma di animazione completo, con spettacoli, balli e intrattenimento a rotazione, pensati per un pubblico eterogeneo e sempre in cerca di novità.

Servizi, ristorazione e relax

Al Nuez non manca nulla per trascorrere un’intera giornata in totale comodità. Gli 80 ombrelloni, distribuiti tra le aree solarium e le zone d’ombra, garantiscono un’ampia disponibilità di posti – fino a 500 – anche se, nei weekend, è meglio prenotare in anticipo per assicurarsi il proprio spazio.

L’area ristoro propone una cucina veloce ma curata: panini farciti, pinze calde, insalate fresche, primi piatti. E naturalmente non può mancare il bar, sempre attivo con cocktail, bevande fredde e tutto ciò che serve per restare leggeri, freschi e soddisfatti.

Quando il sole tramonta, la festa continua

Il Nuez non si spegne al calar del sole. Al contrario, si trasforma. La struttura è disponibile anche in affitto serale, per chi vuole organizzare una festa privata in un ambiente unico.

C’è la zona bimbi, ideale per compleanni pomeridiani. Il privé, per eventi fino a 50 persone. E infine la zona disco, uno spazio perfetto per serate danzanti, ricevimenti o feste da 80 ospiti in su. La location si affitta senza catering, lasciando totale libertà nella scelta del proprio evento.

Il Nuez è un luogo dove ogni giorno diventa un ricordo.

Dove l’estate si vive davvero, con i piedi nell’acqua e il sorriso addosso.

