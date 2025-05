Un compleanno speciale ad un prezzo eccezionale: la promo di maggio per adulti e bambini al Funny Club

Per i bambini è magia, per i genitori è un’occasione per rendere tutti felici: un compleanno perfetto

Il compleanno di un bambino è sempre un momento speciale, un’occasione per fare il pieno di risate, giochi e ricordi indimenticabili. Ma trovare il posto giusto dove festeggiare può non essere sempre semplice. Al Funny Club, ogni festa è pensata per soddisfare le esigenze delle famiglie.

Con il mese di maggio viene prorogata l’offerta perfetta per chi vuole organizzare una festa che vada oltre il semplice evento.

Immagina una giornata in cui i bambini si divertono nel parco giochi, i piatti sono gustosi e abbondanti, e tu, finalmente, puoi rilassarti e goderti il momento. Non è solo una festa, è un’occasione per creare ricordi che dureranno nel tempo.

L’offerta di maggio per i compleanni per bambini

Per tutto il mese di maggio, Funny Club offre un’opportunità straordinaria per organizzare una festa speciale. Il pacchetto completo per i più piccoli è disponibile a soli 10€ a bambino, e comprende:

ingresso gratuito al parco giochi : un’area sicura dove i più piccoli possono divertirsi in totale libertà;

: un’area sicura dove i più piccoli possono divertirsi in totale libertà; menù pensato per loro: pizzetta, patatine, wurstel e Pepsi, per soddisfare i gusti più esigenti.

Un’occasione imperdibile per regalare ai tuoi figli una festa piena di gioia, dove possono giocare e divertirsi insieme agli amici, mentre tu ti rilassi e socializzi con gli altri genitori.

Anche per gli adulti, il Funny Club ha pensato ad un’offerta altrettanto allettante. A soli 10€ a persona, potrai scegliere tra:

giro pizza , con una varietà di pizze fresche preparate al momento per accontentare tutti i gusti;

, con una varietà di pizze fresche preparate al momento per accontentare tutti i gusti; apericena, perfetto per un incontro informale con stuzzichini e bevande.

Al Funny Club, ogni festa è pensata per offrire un’esperienza completa: buon cibo, tanto divertimento e un ambiente sicuro e accogliente. Mentre i bambini si divertono nel parco giochi, gli adulti possono rilassarsi, godersi il cibo e socializzare. Non c’è posto migliore dove trascorrere una giornata speciale con amici e famiglia.

Con l’offerta di maggio, Funny Club diventa la scelta perfetta per organizzare un compleanno senza stress, dove ogni dettaglio è curato nei minimi particolari, senza rinunciare al divertimento.

Maggiori informazioni

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità, segui le pagine Facebook e Instagram.

Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 3924055945.

Il locale si trova in via Tirrenica, n.5 (di fronte il Bingo) a Reggio Calabria.