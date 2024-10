Dpcm Natale, Aloisio (Confesercenti RC) su chiusura ristoranti: ‘Drastico calo del fatturato’

Entro mercoledì il Governo dovrebbe comunicare il nuovo Dpcm in vista delle festività natalizie che regolamenterà le settimane da metà dicembre fino all’epifania. Il presidente di Confesercenti Reggio Calabria esprime le proprie considerazioni attraverso una nota stampa:

“E pur tuttavia le attività afferenti alla ristorazione continuano ad essere penalizzate con chiusure e limitazioni draconiane quasi fossero considerate il vero “untore” della pandemia senza però alcun elemento univoco a supporto di tale convinzione. Anzi, con molti dati che la confutano. Dobbiamo dare la priorità alla salute, certo, ma non possiamo per questo radere al suolo il sistema economico e produttivo del Paese, soprattutto quello già fragile e in perpetua crisi del Meridione. Ci vuole buon senso da parte di tutti per trovare il giusto punto di equilibrio tra il contrasto all’emergenza sanitaria e il supporto a quella economica altrimenti, per fermare la pandemia, l’unica certezza in un periodo di confusione e insicurezza come quello che stiamo vivendo, è che distruggeremo la nostra economia mandando sul lastrico decine di migliaia di piccoli e piccolissimi imprenditori con tutte le conseguenze sociali e occupazionali facilmente immaginabili”.