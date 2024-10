Il “Draft” NBA a Reggio Calabria. Inizia la collaborazione con Italbasket

Si terrà domenica 22 gennaio alle 9.30 al Palalumaka di Reggio Calabria il draft del Jr. NBA FIP U13 Championship. L’evento legato al campionato Under-13 femminile regionale, inserito nel progetto quadriennale nato dall’accordo tra la lega americana, la più importante al mondo e la federazione italiana Pallacanestro. Le squadre calabresi sono inserite in due gironi: la Eastern Conference, nella Division Soutwest e la Western Conference, Division Northwest. Il draft servirà ad abbinarle alle franchigie NBA, di cui le giocatrici vestiranno le divise ufficiali per tutta la stagione.

A seguire, tutte le formazioni, tutte le giocatrici, nessuna esclusa, parteciperanno ad uno Skills Challenge davvero speciale, organizzato appositamente per loro.

Il draft verrà presentato dal giornalista Giovanni Mafrici e lo speciale video successivo sarà disponibile sul canale YouTube di Italbasket.

«Stiamo programmando una giornata inedita che si preannuncia ricca di emozioni.

E’ un evento importante, unico ed innovativo . Ha affermato il Presidente del Comitato Regionale Fip Calabria,Paolo Surace.

Lavorare con il marchio Nba ufficiale per un’attività giovanile tricolore, in termini di appeal, di visibilità e di importanza è qualcosa di incredibile e stimolante.

Per quattro anni saremo accompagnati da Nba.

La Calabria non vede l’ora di iniziare e c’è grande fermento.

Desidero ringraziare la famiglia Lumaka Reggio Calabria, nelle persone di Lucio Laganà e Katya Romeo per la disponibilità del Palalumaka e per l’aiuto logistico non da poco.

Tanta risonanza, tanta partecipazione e numeri inediti per la nostra regione con ben 11 squadre partecipanti, cifre non da poco a livello nazionali e movimento che segue la nostra progettualità del Minibasket degli ultimi anni.

Abbiamo una grossa responsabilità: vogliamo dare il massimo e siamo pronti a farlo grazie al supporto di tutte le società partecipanti.».

La testimonial, tutta Calabrese dell’evento è una giocatrice che ha scritto pagine importanti del basket nazionale.

Una carriera infinita partita da Reggio Calabria e passata da Alghero, Sorrento, Patti, Battipaglia, Alcamo,Marsala,Augusta,Palermo,Abano Terme,Campobasso, solo per fare qualche esempio.

Lei è Loredana Costantino, play-maker di comprovata esperienza che non vede l’ora di mettersi in gioco:

«Sono onorata e felicissima di essere la testimonial di quest’evento.

Spero anche che ci sia la possibilità di organizzare spesso giornate simili perché c’è bisogno di dare visibilità a questo magnifico sport, soprattutto a livello femminile.

Quanti di noi sognano o hanno sognato guardando la NBA? Di diventare giocatori o giocatrici emulando le gesta dei nostri miti?

La NBA quest’anno ci da la possibilità di “avvicinarci” al loro mondo con questa collaborazione con la Fip e penso sia qualcosa di unico ed irripetibile..

Ed allora che aspettiamo? Tutte in campo divertitevi e…se potessi giocherei anche io!»

Le squadre aderenti sono: Ymca Siderno,Eutimo Locri,Centro Basket Catanzaro,Lumaka Reggio Calabria,Aleandre Basket Reggio Calabria, Nuovo Basket Soccorso, Pallacanestro Vibo Valentia,Basket Pellaro,Cab Cosenza,Cono Bovalino e Cestistica Lamezia.

Jr. NBA, il programma globale di basket giovanile della lega dedicato a ragazzi e ragazze, insegna le abilità e i valori fondamentali del gioco – lavoro di squadra, rispetto, determinazione e comunità – a livello di base, nel tentativo di aiutare a crescere e migliorare l’esperienza del basket giovanile per giocatori, allenatori e genitori.