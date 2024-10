Drago: “Contento per il risultato, meno per la prestazione”

Se il primo tempo per stessa ammissione anche del DS Taibi è stato poco bello, di qualità e personalità la seconda frazione con la Reggina che si è imposta sul Siracusa, grazie ad una splendida realizzazione di Strambelli ed il raddoppio di Baclet, secondo gol amaranto, servito dopo una straordinaria galoppata di Franchini.

A fine gara mister Drago su Rai Sport: “Sono contento per il risultato, sulla prestazione dobbiamo migliorare molto. Non si può incidere in poco tempo, nella seconda parte abbiamo fatto qualcosa che avevamo provato in settimana. Drago senza i giocatori non può far nulla, sono motivato perchè arrivato in una piazza importante ed una squadra bella da allenare. Cerco di portare il mio contributo, senza il raggiungimento play off non possiamo pensare ad altro, poi vedremo quello che arriverà”.