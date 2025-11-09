Reggio, nasce ‘Dragon Grace’: in canoa per portare in mare forza, coraggio e rinascita

Le donne di Grace Ets in mare con Dragon Team Canoa e Kayak per un’esperienza di rinascita emotiva e condivisione

Un nuovo progetto messo in cantiere dall’Associazione Grace Ets guidata dal Presidente Lidia Papisca. Grazie alla collaborazione con Bartolomeo Cagliostro e Santo Cagliostro della Dragon Team Canoa e Kayak di Reggio Calabria, rispettivamente Presidente ed istruttore, sabato si è concretizzata una bellissima esperienza in canoa. La canoa è una forma di attività fisica dolce ma completa, adatta anche a chi sta affrontando o ha concluso un percorso oncologico e la canoa in gruppo diventa una vera esperienza di rinascita emotiva: uno spazio di condivisione, solidarietà e amicizia.

La canoa come abbraccio e rinascita

La canoa non è stata solo sport, ma un abbraccio con sé stesse, un modo per dire: “Ci sono, ancora, e più viva che mai”. Una mattina autunnale, una mattinata di rinascita in cui le donne, forti, sorridenti, straordinarie dell’Associazione Grace Ets hanno solcato in canoa il mare con la stessa grinta con cui affrontano ogni giorno la vita.

Le parole di Lidia Papisca

“Tra risate, emozioni e un po’ di timore, abbiamo scoperto che la forza non nasce dai muscoli, ma dal cuore – ha affermato Lidia Papisca -. E quel cuore, oggi, batteva all’unisono con le onde. Perché oltre la malattia, c’è la voglia di vivere. Perché ogni remata è un passo verso la libertà, verso la guarigione”.

Nasce la squadra “Dragon Grace”

Da questa splendida esperienza nasce un nuovo sogno condiviso: la squadra “Dragon Grace” che fonde in modo magistrale forza e femminilità, energia e grazia due anime che rappresentano perfettamente lo spirito dell’Associazione. Un grazie di cuore oltra che all’ASD APS Dragon Team Canoa & Kajak RC, anche al Presidente Fedele Nava e alla Palestra Technofitness, che ha accolto e sostenuto con calore e professionalità le associate Grace.