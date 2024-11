Due nuove delegazioni per l’Automobile Club Reggio Calabria. Nell’ambito dell’attività del nuovo anno, l’Ente di Via De Nava a Reggio rende noto l’apertura di due nuove delegazioni dell’Automobile Club nella provincia reggina.

Dopo l’apertura di quella locrese in Corso Matteotti 31 gestita dall’infaticabile Daniela D’Ancora, il neo direttore del sodalizio dello Stretto Donatella Bolignano rende noto che è stata aperta anche quella di Cinquefrondi denominata “Assistudio” di Bruzzese & C. in Piazza della Repubblica n.5.

“Siamo ad un buon punto –esordisce il direttore dell’Automobile Club Reggio Calabria, dottoressa Donatella Bolignano- per l’ottima e radicale copertura dell’intero territorio della provincia reggina. Un duro lavoro di tutto lo staff che continua a dare i frutti sperati. Colgo l’occasione, anche a nome del presidente Santo Martorano e dei componenti del Consiglio Direttivo, di dare un benvenuto alle nuove delegazioni che, senza ombra di dubbio, daranno il massimo in professionalità ed efficienza. Ringrazio altresì tutte le delegazioni già presenti sul territorio per l’abnegazione e l’affidabilità dimostrata n questi anni”.

Non solo aperture di nuove delegazioni in provincia ma i massimi responsabili del sodalizio automobilistico dello Stretto strizzano l’occhio anche alle attività sportive.

“Adesso –continua la dottoressa Bolignano- il nostro obiettivo è la crescita delle varie attività istituzionali. Da pochissimo tempo abbiamo istituito una nuova Commissione Sportiva guidata sapientemente dal nostro affidabilissimo vice presidente Salvatore Lipari che si occuperà di organizzare manifestazioni di notevole impatto sul territorio. In collaborazione con gli amici della vecchia 500 del presidente Enzo Polimemi cercheremo ancor di più di timbrare il cartellino presente nella nostra splendida provincia”.

Rinverdire i fasti di un passato poi non troppo lontano, uno dei tanti obiettivi dei componenti l’equipe dell’Automobile Club Reggio Calabria.

Il dinamico Salvatore Lipari, vicepresidente del sodalizio reggino, sta lavorando duramente dietro le quinte per allestire una Commissione Sportiva di ottimo livello tecnico e di gran spessore umano. “

“Al momento –esordisce il vice presidente Salvatore Lipari- posso solo affermare che abbiamo avuto modo di incontrarci per gettare le basi per il futuro. Sicuramente faranno parte di questo gruppo personaggi di esperienza come Antonello Antonazzo, Mimmo Plutino, Pino Cutellè, Franco Matina, Lillo Perrone, Franco Costantino e Renato Capurro. Il nostro obiettivo è quello di allestire manifestazione in tutto il territorio della provincia reggina, dalla Piana alla Locride, passando per l’Aspromonte e chiudendo in grande stile nel centro cittadino del capoluogo”.