Due velisti reggini ai mondiali di vela oltreoceano

I fratelli Valerio e Stefano Palamara, entrambi componenti della squadra italiana di vela, reduci dai campionati europei, sono volati a Kingston (Canada) dove rappresenteranno l’Italia, rispettivamente al mondiale di vela classe Laser Radial ed al mondiale classe Laser 4.7.

Una trasferta molto lunga ed importante che vedrà entrambi i timonieri impegnati per 6 lunghi giorni di regate sul lago Ontario e che certamente conferirà un’altra importante esperienza ai due giovani velisti.

Dopo i primi giorni di ambientamento ed allenamento, si è appena conclusa la cerimonia di apertura e domani avranno inizio le regate che vedono coinvolti 32 paesi per un totale di 210 atleti. Primo segnale di partenza alle ore 12:00, corrispondenti alle 18:00 in Italia.

Subito dopo il rientro dal Canada, insieme ad altri compagni di squadra, dal 28 agosto saranno impegnati nella partecipazione ai campionati italiani che si disputeranno a Reggio Calabria, città in cui risiedono i due timonieri.

Fabiano Palamara, presidente del club velico Compagnia dello Stretto, società a cui appartengono i due atleti, dichiara: “Considerati i modesti mezzi a nostra disposizione, non avrei mai pensato di poter riservare tali esperienze ai nostri ragazzi. Il costante lavoro svolto in questi pochi anni ci ha consentito tutto ciò, permettendoci anche di essere un punto di riferimento per molti altri giovani velisti. Per tale ragione rafforzeremo la struttura con il coinvolgimento di altre risorse umane di provata esperienza e professionalità. Daremo avvio alla stagione 2019-20 con una crociera in barche a vela a inizio di settembre denominata “Eolie with friends”, a cui l’intera squadra parteciperà”.