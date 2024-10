Duisburg il film, Siclari (FI): “La Rai ha perso l’occasione di mostrare la Calabria bella”

“A breve sarà trasmessa la fiction che riguarda San Luca e, in particolare, la strage di Duisburg . Attendo di vederne il contenuto prima di esprimere eventuali giudizi in merito, ma sono certo che avranno trattato in modo attento un tema molto sensibile a noi tutti calabresi in particolare modo alla maggioranza dei calabresi che vivono in modo onesto e nel rispetto della legalità.

Ad affrontare di petto per evitare che si gettino ombre su una terra già martoriata dai pregiudizi è il senatore Marco Siclari che intende presentare interrogazione parlamentare per chiarire i fatti.

“Presenteremo, come Forza Italia, un’interrogazione alla commissione vigilanza per capire che tipo di pressioni sono state fatte e qualora fossero concrete, perché non sono state denunciate. Un tema così sensibile non può essere liquidato con questa superficialità.

Mi dispiace che la Rai abbia perso la possibilità di far conoscere i nostri territori e le bellezze dei nostri luoghi a tutto il Paese, queste fiction oltre a raccontare storie verosimili, potrebbero essere la vetrina ideale per dire al mondo che la Calabria non è sinonimo di ‘Ndrangheta, ma al contrario che e un luogo, un’opportunità dove fare sviluppo e turismo”, ha concluso il senatore azzurro.