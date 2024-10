E’ morto Luke Perry, addio a Dylan di ‘Beverly Hills 90210’

Per tutti coloro che hanno seguito Beverly Hills 90210, serie cult degli anni '90, si tratta di un colpo basso

Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills 90210 della serie cult degli anni Novanta, è morto questo pomeriggio a Los Angeles. Giovedì scorso, l’attore era stato colpito da un ictus. Aveva 52 anni. Perry era impegnato in questo periodo nelle riprese della serie Riverdale a Los Angeles.

Dopo lo strepitoso successo ottenuto con Beverly Hills, Luke Perry tra gli anni ’90 e 2000 ha partecipato a numerosi progetti, soprattutto televisivi, presenziando però anche sul grande schermo. Oz, Jeremiah, fino ad arrivare a Riverdale, tante le serie che lo hanno visto tra i protagonisti. Di minore impatto invece la carriera cinematografica, forse perchè eternamente ‘intrappolata’ dal paragone con il Dylan di Beverly Hills.

Proprio nei giorni in cui i produttori della serie avevano ufficializzato per la prossima estate un ritorno per Beverly Hills 90210 (Luke Perry aveva declinato l’invito a vestire nuovamente i panni di Dylan) era arrivato l’ictus che ha colpito l’attore americano, senza lasciargli scampo. La vita che fa bruscamente i conti con la realtà, e ci allontana dalle atmosfere tanto amate di Beverly Hills, serie che ha segnato l’adolescenza di milioni di italiani. Ciao Dylan, addio Luke Perry.