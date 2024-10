E.U.Re.Ca. e lavoro: uno sguardo al futuro nella Capitale Europea della Cultura 2019 – FOTO

Si è svolto con successo il viaggio studio a Matera organizzato dall’Associazione studentesca E.U.Re.Ca. in collaborazione con il Professore Raffaele Pucinotti dal 16 al 18 Aprile.

Prima destinazione la Cementeria di Italcementi, azienda leader nel settore dei materiali per le costruzioni. In tale occasione gli studenti hanno partecipato ad un seminario riguardo le tecnologie dei processi di produzione del cemento e sui prodotti innovativi orientati alla sostenibilità ambientale, in seguito è stato visitato l’impianto per scoprire dal vivo il processo produttivo del cemento.

Altra meta la Cava del Sole, un luogo ricco di storia in quanto nel passato venivano prelevati blocchi di tufo utilizzati per le costruzioni e ad oggi adibita per ospitare eventi musicali e teatrali. In questo luogo è stata mostrata una pavimentazione innovativa realizzata con conglomerato cementizio drenante.

Leggi anche

Al cantiere della Stazione Centrale, sono strati mostrati i lavori di ristrutturazione edilizia con riqualificazione funzionale dell’architetto Stefano Boeri.

Il viaggio si è concluso con la visita al cantiere Anas S.S. 655 “Bradanica” finalizzato alla realizzazione dell’ultimo lotto della strada che collega Matera a Foggia. In questa occasione gli studenti hanno visitato il nuovo ponte Torrente Gravina in acciaio Corten e un viadotto in cemento armato precompresso.

La finalità di questo viaggio è stata quella di offrire agli studenti dell’Università Mediterranea l’opportunità di arricchire il loro percorso accademico entrando in contatto con grandi realtà lavorative italiane.

Leggi anche