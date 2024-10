‘Cara EasyJet, Calabria è la terra che non crolla mai’

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una giovane calabrese indirizzata alla compagnia low-cost EasyJet. Dopo aver letto la descrizione dedicata dalla compagnia aerea alla Calabria, gli utenti si sono scatenati sui social ed anche le istituzioni hanno manifestato la loro indignazione.

Easyjet ha provveduto a modificare i contenuti del proprio sito, ma una ragazza ha scelto di scrivere alla compagnia suggerendo le ‘parole giuste’ per raccontare ai turisti la bellissima regione del sud Italia.

“Cara Easyjet,

Ho letto la descrizione che hai scritto sulla Calabria, per “pubblicizzare” ed “incentivare” il turismo della regione. Certo, ad essere sincera in un primo momento pensavo fosse uno scherzo o una fakenews, ed invece, approfondendo, ho capito che era tutto vero. Tra le tante parole ed aggettivi che esistono per descrivere una meravigliosa regione come la Calabria, mi chiedo, perché hai deciso di usare proprio quelle? Sono davvero allibita dal fatto che quella descrizione tutto è tranne che una promozione turistica.

Posso insegnarti io, una semplice calabrese che come tanti purtroppo ha dovuto lasciare la propria terra, come si promuove una regione che “soffre di un’evidente assenza di turisti”.

La Calabria offre una varietà di paesaggi unica. Il mare, la montagna, la collina, i fiumi ed i laghi: può mai esserci tutto questo in una sola regione? Ebbene sì, la Calabria è la terra perfetta per tutti. È un tesoro nascosto, tutto da scoprire, come i suoi abitanti dal cuore d’oro. Ci si perde tra i suoi colori, i suoi profumi e tra la sua natura. Dai territori della Sila, che offrono una vasta gamma di attività, come il trekking, escursioni e canottaggio nei fiumi in mezzo alla natura alle lunghissime coste con un mare cristallino nel quale immergersi nella vita sottomarina. La Costa degli Dei, dei Gelsomini, dei Cedri sono solo degli esempi.