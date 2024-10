EasyJet e annuncio shock. Compagnia pronta a chiedere scusa?

Inaccettabile.

EasyJet ci etichetta come terra di mafia e terremoti. La ‘geniale’ strategia di comunicazione della compagnia britannica fa un bel buco nelle acque della bella Calabria. E lo diciamo subito: ci aspettiamo delle scuse.

Cliccate sul sito easyjet, passate il cursore su Info Voli e poi su ‘Ispirami‘ e il gioco è fatto. Leggerete nero su bianco, l’annuncio shock di EasyJet con cui si promuove il volo Milano Malpensa – Lamezia a soli 16.99 euro (solo andata).

Eccolo il link incriminato: https://www.easyjet.com/it/ispirami#inspire=1&origin=MXP&date=Italy_One-way_Any-time&budget=39&card=SUF

“Per un assaggio autentico della vivace vita italiana, niente di meglio della Calabria. Questa regione soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti – e la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram. Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Raggiungi le città costiere della costa tirrenica per spiagge sensazionali e mai affollate. Arrampicati fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione”.